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Bursa'da ev alev alev yanarken Türk bayrağına bir şey olmadı o anlar kamerada

Bursa'da ev alev alev yanarken Türk bayrağının ise alevlerden etkilenmemesi görenleri şaşkına çevirdi

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yeşilyayla Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evde henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Ev alev alev yanarken camda asılı olan Türk bayrağı ise alevler etkilemedi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Gelen itfaiye ekipleri, Türk bayrağını güvenli bir şekilde asılı olduğu camdan aldı. Bu anları gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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