Çin modeli nedir? Ekonomi Profesörü Cevdet Akçay : 'Kızacaklar ama söyliyeyim'

TÜRKİYE dolar kurunun fırlamasının ardından hükümet kanadından gelen Çin modeli ekonomiyi anlamaya çalışıyor. Habertürk canlı yayınına katılan ünlü ekonomi Profesörü Cevdet Akçay 'Çin modeli nedir' diye sorulunca 'Beynim yanıyor' diyerek bakın neler anlattı.

Dolar ve euro kurundaki aşırı artış için hükümet kanadından gelen açıklama 'Çin modelini uyguluyoruz' olmuştu. Açıklamalara göre Türkiye bu model ile büyüyecek ve sonuçlarını da 6 ay içinde görecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çin modeli için 'Ne yaptığımızı biliyoruz, sabır istiyoruz' dedi. Peki ama nedir bu Çin modeli? Türkiye bu modeli uygulamaya hazır mı? Gerçekten 6 ay sonra Türkiye ekonomisi olumlu dönüşler alacak mı?

Habertürk canlı yayınına katılan ünlü ekonomi Profesörü Cevdet Akçay'a 'Çin modeli nedir' sorusu yöneltildi. Cevdet Akçay 'Beynim yanıyor' diyerek Türkiye'nin uygulamaya çalıştığı Çin modeli için şunları söyledi:

-Beynim şu anda yanıyor. Çünkü problemin o kadar katmanı var ki kayboluyoruz. Benim kanaatime göre büyüme modelleri artık birazcık devre dışı. Onun yerine yapılacak işler listesi var.

-Modelle ilgili şöyle bir sıkıntı var. Çin modeli demek çok yanlış. Doğu Asya 4'lü çetesi vardır ; Singapur, Hong Kong, Tayvan, Güney Kore... Bir çok iktisatçının bunları örnek alın yürüyün gidin diyenler var. Bir çok iktisatçı ise burda bir şey yok burdan derslere çıkartmaya çalışmayın der.

-Çin bize örnek teşkil edemez... Güney Kore de örnek teşkil edemez. (Türkiye'nin Çin modeli için) Bence arkasında bir mekanizma yok. Olsa anlatırlardı. Bu enflasyonun nasıl aşağı indirileceği ve büyümenin nasıl sürdürüleceğine dair arkada çalışılmış bir mekanizma yok. Anlatın biz de bilelim. Bizzat programlara çıkıp anlatmaları lazım. Burada bir tane de ordan biri olması çok hoş olurdu. 'Takılmayın bu kura 14-15 dolar, 6 ay sonra refah gelecek' diyebilirdi ve hepimiz rahatlardık. Bunu yapmıyorlarsa eğer, belki arkada bir şey yok diye şüphe etmemizde fayda var.

-Ben iktisadi bir şey arkasında göremiyorum. Bu siyasal söylemle uyumlu bir dil. Bence zaman kazanıyorlar.

İnsanlar kızacaklar ama kızsınlar şunu da söyliyeyim: Günü kurtarıyoruz. İyi niyet diyeyim isterseniz, bugünü böyle kurtaralım ertesi gün ne yapacağımıza kurtarılmış Türkiye üzerinden bir daha bakalım.

-Orda şöyle bir hata var. Beni şöyle rahatsız ediyor. Benim iktisatçı kafam şöyle söylüyor bana ; 'yanlış fiyatlarla oluşmuş olan güzel resim aslında kötüdür. Doğru fiyatlarla oluşmuş kötü resim de aslında kötü değildir. Yanlış fiyat bana soracak olursanız her türlü arkadan gelecek olan bugünkü görüntünün anasıdır. Yani sakat bir durum var orda. Yanlış fiyattan kastım ne?

Enflasyon dinamiklerine bakıyorum, 23 yıldır bu kadar kötü enflasyon dinamiği hiç görmedim ben.

-Eylül ayından bu yana çok garip enflasyon beklenti revizyonları yapılıyor. Eylül'deki orta vadeli plan çöpe gitti. Ekim ayındaki plan çöpe gitti şimdi bambaşka bir dünyaya geçtik. Bir ülke eğer bir model uyguluyorsa, o modelde bu modeli götürenlerin 4 ayda 3 belgeyi çöpe atmasını getiriyorsa durup düşünmekte fayda var.