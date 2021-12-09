Kastamonu'nun Araç ilçesinde 88 yaşında hayatını kaybeden Sadık Tokat'ın cenazesi, 28 yıl önce şehit olan oğlu Selahattin Tokat'ın yanına defnedildi

Avlacık köyü Ulualan Mahallesi'nde Sadık ve Huriye Tokat çiftinin 8 çocuğundan Selahattin Tokat, 1993'te Van'da vatani görevini yaparken teröristlerle girdiği çatışmada şehit düştü.

Bir dönem köyün tüm nüfusunun şehre göçmesine rağmen çift, şehit oğullarının mezarı bulunduğu için köyden ayrılmadı.

Geçen yıl 82 yaşında vefat eden eşi Huriye'nin cenazesini şehit oğlunun yanına defneden Sadık Tokat, bir süredir rahatsızlığı nedeniyle Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi görüyordu.

Evde istirahat ettiği sırada rahatsızlandığı öğrenilen Tokat, hayatını kaybetti.

Tokat'ın cenazesi, memleketi Araç'ta Veznedar Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından köyüne götürülerek şehit oğlunun yanına defnedildi.