BIST 2.051
DOLAR 13,78
EURO 15,63
ALTIN 787,78
YEREL

Isparta'da sokak ortasında kadına dehşeti yaşattı! Kalabalığa aldırmadı

ISPARTA’da bir şahıs, sokak ortasında tartıştığı kadının boğazını sıktı. Yaşanan kavga, olay yerine gelen polisin müdahalesiyle son buldu.

Olay, Isparta kent merkezinde bugün öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak ortasında tartışmaya başlayan bir erkek ve kadın arasında itiş kakış yaşandı. Şahsın kadının boğazını sıkması üzerine çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis sevk edildi. Polis gelinceye kadar kalabalığa aldırmayan ikili tartışmaya devam etti. Olay yerine gelen polis ekipleri taraflara müdahale ederek kavgayı ayırdı. Birbirlerinden şikayetçi olmayınca uyarılan çift bölgeden uzaklaştırılırken, yaşananlar bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Vicdansızlık kamerada! Yaralı ata yük arabası çektirdi gören isyan etti
Vicdansızlık kamerada! Yaralı ata yük arabası çektirdi gören isyan etti
Yurtta aşçı tarafından başı satırla kesilen çocuğun babası ilk kez konuştu! Kaldığı yurt emin ellerdi
Yurtta aşçı tarafından başı satırla kesilen çocuğun babası ilk kez konuştu! Kaldığı yurt emin ellerdi
Çin modeli nedir? Ekonomi Profesörü Cevdet Akçay : 'Kızacaklar ama söyliyeyim'
Çin modeli nedir? Ekonomi Profesörü Cevdet Akçay : 'Kızacaklar ama söyliyeyim'
'Anneniz babanız hiç kullandı mı?' dedi Twitter yıkıldı! Tuvalet kağıdı 131 TL oldu
'Anneniz babanız hiç kullandı mı?' dedi Twitter yıkıldı! Tuvalet kağıdı 131 TL oldu
Büyükçekmece'de feci kaza kamerada 4 aylık bebeğin kafatası çatladı
Büyükçekmece'de feci kaza kamerada 4 aylık bebeğin kafatası çatladı
İzleyenler inanamadı! Serenay Sarıkaya taklidini Twitter'ı yıktı geçti: Yeteneğiyle ağızları açık bıraktı
İzleyenler inanamadı! Serenay Sarıkaya taklidini Twitter'ı yıktı geçti: Yeteneğiyle ağızları açık bıraktı
ATV Yalnız Kurt 2. fragmanında bomba replik: Keskin feraset keramete nal toplatırmış!
ATV Yalnız Kurt 2. fragmanında bomba replik: Keskin feraset keramete nal toplatırmış!
Kemal Kılıçdaroğlu, Emine Şenyaşar'ı ziyaret etti! 'Bu davanın takipçisiyiz'
Kemal Kılıçdaroğlu, Emine Şenyaşar'ı ziyaret etti! 'Bu davanın takipçisiyiz'
NASA IXPE görevini başlattı! Düşük maliyetle üretildi
NASA IXPE görevini başlattı! Düşük maliyetle üretildi
Myanmar’da dehşet! Darbeciler 11 köylüyü canlı canlı yaktı ölenlerin 5'i çocuk
Myanmar’da dehşet! Darbeciler 11 köylüyü canlı canlı yaktı ölenlerin 5'i çocuk