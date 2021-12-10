BIST 2.029
DOLAR 13,93
EURO 15,72
ALTIN 793,65
YEREL

İstanbul'da markette soygun dehşeti! Korku dolu anlar kamerada

İSTANBUL'da bir markete gelen iki soyguncu kasayı soymaya çalıştı. Soygun girişimi sırasında kadın kasiyer ve diğer görevlilerin korku dolu anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeşilkent Mahallesi'ndeki bir markete gelen yüzlerinde cerrahi maske, başları kapüşonla kapalı iki kişi bir süre içeride müşteri gibi dolaşmaya başladı. Market görevlilerinin şüphelendiği ve uzaktan izlemeye başladığı kişiler daha sonra kasaya yönelerek, kadın kasiyerden bütün paraları vermesini istedi.

Bağırma sesleri üzerine iki görevli arkadaşlarına yardım etmek istedi ancak, tehdit nedeniyle yerlerinden kımıldayamadı. Bir kadın görevli cep telefonu ile polisi aramaya çalıştı. İki soyguncu paraları çalamadan, korkup kaçarken kadın kasiyer elinden hafif yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine sevk edilen polis güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ebru Yaşar'ın yeni sürprizi 'İçime ata ata' görücüye çıktı... İlk günden YouTube'u salladı!
Ebru Yaşar'ın yeni sürprizi 'İçime ata ata' görücüye çıktı... İlk günden YouTube'u salladı!
İstanbul'da taksiciler yabancı yolcuyu yerde dakikalarca tekmeledi! Vatandaşlar olaya sessiz kaldı
İstanbul'da taksiciler yabancı yolcuyu yerde dakikalarca tekmeledi! Vatandaşlar olaya sessiz kaldı
Şehit oğlunun yanına defnedildi
Şehit oğlunun yanına defnedildi
Meclis'te bir kez daha 'el hareketi' ve 'küfür' gerginliği
Meclis'te bir kez daha 'el hareketi' ve 'küfür' gerginliği
Isparta'da sokak ortasında kadına dehşeti yaşattı! Kalabalığa aldırmadı
Isparta'da sokak ortasında kadına dehşeti yaşattı! Kalabalığa aldırmadı
Vicdansızlık kamerada! Yaralı ata yük arabası çektirdi gören isyan etti
Vicdansızlık kamerada! Yaralı ata yük arabası çektirdi gören isyan etti
Yurtta aşçı tarafından başı satırla kesilen çocuğun babası ilk kez konuştu! Kaldığı yurt emin ellerdi
Yurtta aşçı tarafından başı satırla kesilen çocuğun babası ilk kez konuştu! Kaldığı yurt emin ellerdi
Konya'da sokak ortasında eşini bıçakladı! Sözleri pes dedirtti
Konya'da sokak ortasında eşini bıçakladı! Sözleri pes dedirtti
Çin modeli nedir? Ekonomi Profesörü Cevdet Akçay : 'Kızacaklar ama söyliyeyim'
Çin modeli nedir? Ekonomi Profesörü Cevdet Akçay : 'Kızacaklar ama söyliyeyim'
'Anneniz babanız hiç kullandı mı?' dedi Twitter yıkıldı! Tuvalet kağıdı 131 TL oldu
'Anneniz babanız hiç kullandı mı?' dedi Twitter yıkıldı! Tuvalet kağıdı 131 TL oldu