Dilan Çiçek Deniz'e İzlandalı Thor'dan köprüde evlenme teklifi! Görenler intihar sandı!

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, İzlandalı yönetmen sevgilisi Thor Saevarsson'dan Boğaz Köprüsü üzerinde İzlanda'da çok önemli bir anlamı olduğu öğrenilen ametist taşlı bir yüzükle romantik bir evlenme teklifi aldı.

Show TV ekranlarında yayınlanan Alev Alev dizisinde Rüya karakterine can veren Deniz Çiçek Deniz’e sürpriz bir evlenme teklifi geldi. Final yapan Çukur dizisinde canlandırdığı Sena karakteriyle gönüllerde taht kuran ve son olarak Alev Alev adlı dizide hayranları ile buluşan 26 yaşındaki oyuncu Dilan Çiçek Deniz, İzlandalı yönetmen sevgilisi Thor Saevarsson'dan Boğaz Köprüsü'nde romantik bir evlenme teklifi aldı. Saevarsson’a ‘Evet’ yanıtı veren Deniz hazırlıksız yakalandığını belirterek çok mutlu olduğunu söyledi. Köprüde aniden durarak arabadan inen çifti görenlerin, başta kim olduklarını ve ne yaptıklarını anlamayarak 'intihar mı ediyorlar' diye düşündükleri detayı ise sosyal medyada komik yorumlara neden oldu.







"Çok hazırlıksız yakalandım"

Thor Saevarsson'dan Boğaz Köprüsü'nde sürpriz bir evlenme teklifini alarak buna ‘Evet’ yanıtını veren Deniz, sevgilisi ile Arnavutköy'deki bir mekanda kutlama yemeği yedikten sonra çıkışta basın mensuplarıyla bir araya geldi. Aldığı evlilik teklifinden bahseden Deniz, "Çok hazırlıksız yakalandım. Çok mutluyum, hala şoktayım. Köprü üstünde evlilik teklifi yapmasının nedeni; benim Asya'da, onun Avrupa'da olması. Onun için böyle bir sürpriz yapmış." dedi.