Aytaç Şaşmaz kaç yaşında sevgilisi kimdir? Aytaç Şaşmaz dizileri

Son olarak Baht oyununda Bora karakterine hayat veren Aytaç Şaşmaz bu akşam Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olacak. 23 yaşında olan Aytaç Şaşmaz bir süredir oyuncu Cemre Baysel ile birlikte. Peki Aytaç Şaşmaz hangi dizilerde rol aldı?

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Baht Oyunu'nun Bora'sı Aytaç Şaşmaz bu akşam Şarkılar Bizi Söyler programına sevgilisi Cemre Baysel ile birlikte katılacak. Sempatik oyuncunun hayatı ise merak konusu oldu. Peki Aytaç Şaşmaz kimdir, aslen nereli, hangi dizilerde rol aldı?

Aytaç Şaşmaz kimdir: 1994 yılında İstanbul'da doğmuştur. Aytaç Şaşmaz, 1.80 metre boyunda, 77 kilodur. Aynı zamanda oyuncu İsmail Ege Şaşmaz'ın kardeşi olan Aytaç Şaşmaz'ın ilk oyunculuk deneyimi, 2017 yılında rol aldığı "Kötü Çocuk" isimli sinema filmidir.

Star TV ekranlarında yayınlanan, başrolünde Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı Söz dizisinin kadrosunda yer alan Şaşmaz, reklam filmlerinde de boy göstermiştir.

Cemre Baysel kimdir: Cemre Baysel, Baht Oyunu dizisi ile ekranlara geldi. Cemre Baysel, 5 Şubat 1999 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Üniversite eğitimi için Ege Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü'nü seçen Cemre Baysel 1.66 metre boyunda, 53 kilo ve Kova burcudur.

Cemre Baysel'in ilk oyunculuk deneyimi 2014 yılında Yeşil Deniz dizisi ile gerçekleşmiştir. Daha sonra İsimsizler dizisinde rol alan Cemre Baysal en son TRT 1 ekranlarında yayınlanan Elimi Bırakma dizisinde Melis karakterine hayat vermiştir.