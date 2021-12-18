BIST 2.084
DOLAR 16,51
EURO 18,53
ALTIN 953,68
HABER /  GÜNCEL
ADV Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
ADV Pandora’dan Trendyol’a özel kampanya!

Mehmet Erdem eşi Vildan Atasever kimdir kaç yaşında? Mehmet Erdem kiminle evli?

Mehmet Erdem eşi Vildan Atasever kimdir kaç yaşında? Mehmet Erdem kiminle evli?

Hakim Bey şarkısı ile kısa sürede popüler olan şarkıcı Mehmet Erdem bu akşam Şarkılar Bizi Söyler programının konuğu olacak. Şarkılar kadar özel hayatı ile de merak edilen Mehmet kısa süre önce oyuncu Vildan Atasever ile evlendi. Aslen Malatyalı olan Mehmet Erdem, 42 yaşında. Mehmet Erdem mehmetmusic instagram adresini kullanıyor.

Abone ol

Kısa bir süre önce görkemli bir düğünle oyuncu Vildan Atasever ile evlenen şarkıcı Mehmet Erdem bu akşam Şarkılar Bizi Söyler programının konuğu olacak. Şarkıları kadar özel hayatı ile de merak edilen Mehmet Erdem kaç yaşında, aslen nereli? 

Mehmet Erdem kimdir: 

Erdem, aslen Malatya, Arapkir'lidir, 1978 yılında Manisa'da dünyaya geldi. Ortaöğrenimini İzmir Fen Lisesi'nde tamamladıktan sonra, Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Babası klarnet, dayısı bağlama çalardı. Bu nedenle müzikle erken yaşta tanıştı. İlk çaldığı enstrüman 5 yaşındayken sahip olduğu mandolindi. Daha sonra bağlama ve cümbüş de çalmaya başladı. Lise döneminde çeşitli gruplarda müzisyen ve vokalist olarak yer aldı.

Mehmet Erdem, 1997 yılında üniversite eğitimi için İstanbul'a gelmesinin ardından çeşitli mekanlarda müzisyenlik yaptı. 1999 yılından itibaren Kardeş Türküler grubuna katılmasıyla profesyonel müzik hayatına başladı. Birçok sanatçının albümünde stüdyo müzisyenliği yaptı. Bu dönemde önemli müzisyenlerden ud, cümbüş, perdesiz gitar, bağlama dersleri aldı. Film ve dizi müzikleri besteledi. 2009 yılında Tarık Akan ve Şerif Sezer'in başrol oynadığı Deli Deli Olma filmine yaptığı müzikle Altın Portakal‘da en iyi film müziği ödülünü aldı. Leyla ile Mecnun, Kuzey Güney, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi ve Deliha 2 dizilerinde konuk oyuncu olarak yer aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Evet ekonomide sorunlar var, en az muhalefet kadar görüyoruz
Evet ekonomide sorunlar var, en az muhalefet kadar görüyoruz
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Mehmet Erdem kaç yaşında aslen nereli? Mehmet Erdem eşi kiminle evli?
Mehmet Erdem kaç yaşında aslen nereli? Mehmet Erdem eşi kiminle evli?
Mehmet Erdem evlendi karısı Vildan Atasever kimdir kaç yaşında?
Mehmet Erdem evlendi karısı Vildan Atasever kimdir kaç yaşında?
Aşkın Nur Yengi kaç çocuğu var kızı Nazlı kaç yaşında?
Aşkın Nur Yengi kaç çocuğu var kızı Nazlı kaç yaşında?
Aşkın nur Yengi evli mi kızı Nazlı'nın babası kimdir? Aşkın Nur Yengi evlilikleri
Aşkın nur Yengi evli mi kızı Nazlı'nın babası kimdir? Aşkın Nur Yengi evlilikleri
Aytaç Şaşmaz kaç yaşında sevgilisi kimdir? Aytaç Şaşmaz dizileri
Aytaç Şaşmaz kaç yaşında sevgilisi kimdir? Aytaç Şaşmaz dizileri
Fahrettin Altun'dan, ASELSAN iddialarıyla ilgili paylaşım! Rahatsız ediyor
Fahrettin Altun'dan, ASELSAN iddialarıyla ilgili paylaşım! Rahatsız ediyor
Galatasaray - Başakşehir Süper Lig maçı (CANLI)
Galatasaray - Başakşehir Süper Lig maçı (CANLI)
Aşkın Nur Yengi kaç yaşında aslen nereli evli mi? Aşkın Nur Yengi biyografisi
Aşkın Nur Yengi kaç yaşında aslen nereli evli mi? Aşkın Nur Yengi biyografisi