Mehmet Erdem eşi Vildan Atasever kimdir kaç yaşında? Mehmet Erdem kiminle evli?

Hakim Bey şarkısı ile kısa sürede popüler olan şarkıcı Mehmet Erdem bu akşam Şarkılar Bizi Söyler programının konuğu olacak. Şarkılar kadar özel hayatı ile de merak edilen Mehmet kısa süre önce oyuncu Vildan Atasever ile evlendi. Aslen Malatyalı olan Mehmet Erdem, 42 yaşında. Mehmet Erdem mehmetmusic instagram adresini kullanıyor.

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Kısa bir süre önce görkemli bir düğünle oyuncu Vildan Atasever ile evlenen şarkıcı Mehmet Erdem bu akşam Şarkılar Bizi Söyler programının konuğu olacak. Şarkıları kadar özel hayatı ile de merak edilen Mehmet Erdem kaç yaşında, aslen nereli?

Mehmet Erdem kimdir:

Erdem, aslen Malatya, Arapkir'lidir, 1978 yılında Manisa'da dünyaya geldi. Ortaöğrenimini İzmir Fen Lisesi'nde tamamladıktan sonra, Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Babası klarnet, dayısı bağlama çalardı. Bu nedenle müzikle erken yaşta tanıştı. İlk çaldığı enstrüman 5 yaşındayken sahip olduğu mandolindi. Daha sonra bağlama ve cümbüş de çalmaya başladı. Lise döneminde çeşitli gruplarda müzisyen ve vokalist olarak yer aldı.

Mehmet Erdem, 1997 yılında üniversite eğitimi için İstanbul'a gelmesinin ardından çeşitli mekanlarda müzisyenlik yaptı. 1999 yılından itibaren Kardeş Türküler grubuna katılmasıyla profesyonel müzik hayatına başladı. Birçok sanatçının albümünde stüdyo müzisyenliği yaptı. Bu dönemde önemli müzisyenlerden ud, cümbüş, perdesiz gitar, bağlama dersleri aldı. Film ve dizi müzikleri besteledi. 2009 yılında Tarık Akan ve Şerif Sezer'in başrol oynadığı Deli Deli Olma filmine yaptığı müzikle Altın Portakal‘da en iyi film müziği ödülünü aldı. Leyla ile Mecnun, Kuzey Güney, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi ve Deliha 2 dizilerinde konuk oyuncu olarak yer aldı.