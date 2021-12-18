Abdullah Avcı: Büyük takım reaksiyonu gösterdik

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Hatayspor maçı sonrasında konuştu.

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Süper Lig'in 17. haftasında Karagümrük'ü 2-0 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Büyük takım reaksiyonu verdiklerini söyleyen Avcı, "Hatayspor iyi bir takım, iyi bir teknik heyetleri var. İlk yarı başka formasyon, ikinci yarı başka formasyon denediler. Zor rakibe karşı iyi bir galibiyet aldık. İlk yarı dominant oyunların en iyisini oynadık. Burada da skoru aldık. İkinci yarı 4-4-2'ye dönüp kenar ortaları yaptılar. 46'da peşpeşe gol pozisyonları verir gibi olduk. Basit, çıkarken, topa sahip olurken kayıp yaşayınca Hatayspor topa sahip oldu. Dengede duran, pozisyon veremeyen, atak sonuçlandırmaya başladık. Geçen haftadan sonra bu reaksiyon, büyük takım reaksiyonudur." dedi.

"Oyun beni tatmin etti"

Oyunun kendisini tatmin ettiğini söyleyen tecrübeli teknik direktör, "Oyuncudan, takımdan, yöneticiden, taraftardan hep bir fazlasını istiyorum. Taraftar buna cevap veriyor. Zor süreç, kolay değil. İyi takımlara karşı oynuyoruz. Oyun beni çok tatmin etti. Futbol, 90 artıda bile en doğruları ister. Yoksa cezalandırılırsın. İkinci yarı zaman zaman basit oyundan bireysel oyuna döndü ve rakip devreye girdi. İyi mücadele ettiler ama genelde." ifadelerini kullandı.

2 gün içerisinde iyi toparlanmaları gerektiğini dile getiren Trabzonspor Teknik Direktörü, "2 gün sonra bir mücadele daha var. 2 gün toparlanmayı çok iyi yapmak gerekiyor. İzmir'de oynayacağımız maça en iyi şekilde hazırlanmak gerekiyor." şeklinde konuştu.

"Bu şehir bana ve ekibime sahip çıkıyor"

Son olarak Trabzon şehrinin kendisine sahip çıktığını da vurgulayan Avcı, "Taraftara teşekkür ediyorum. Her hafta beni çağırıyorlar. Bu perdenin arkasında birçok insan var. Benim altımda 8-10 tane beraber ürettiğimiz, çalıştığımız, hareket ettiğimiz kişi var. Bu şehir bana ve ekibime sahip çıkıyor. Bu şehir güzellikleri hak ediyor. Onlar için çalışıyoruz." diyerek sözlerini noktaladı.