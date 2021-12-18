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ASELSAN: Haber veya söylentiler hiçbir surette gerçeği yansıtmıyor

ASELSAN: Haber veya söylentiler hiçbir surette gerçeği yansıtmıyor

ASELSAN, QSTP-B ve Katar markaları hakkında gerçeği yansıtmayan haber ve söylentiler paylaşıldığını, bunlara itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.

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ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, çeşitli haber siteleri ile sosyal medyada, şirketin yüzde 100 pay sahibi olduğu ASELSAN QSTP-B ve ASELSAN Katar markası hakkında hiçbir surette gerçeği yansıtmayan haber veya söylentiler paylaşıldığı aktarıldı.

Açıklamada, "Pay sahiplerimizin şirketimiz yetkilileri tarafından yapılan açıklamalar ile KAP duyurularımızı takip etmelerini, bu hususlar dışında çeşitli haber ve internet siteleri ile sosyal medya platformlarında şirketimiz hakkında yayım ve dağıtımı yapılan asılsız haber ve söylentilere itibar etmemelerini önemle rica ederiz." ifadelerine yer verildi.

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