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Kasımpaşa'da Hakan Kutlu dönemi sona erdi

Kasımpaşa'da Hakan Kutlu dönemi sona erdi

Kasımpaşa, teknik direktör Hakan Kutlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

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Süper Lig'de bir ayrılık daha yaşandı.

Kasımpaşa, teknik direktör Hakan Kutlu ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

KASIMPAŞA AÇIKLAMA YAPTI
Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Teknik Direktörümüz Hakan Kutlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Hakan Kutlu ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz."

7 MAÇTA 5 PUAN TOPLADI
Öte yandan 49 yaşındaki teknik adam, Kasımpaşa'nın başında 7 lig maçına çıktı ve 5 puan topladı.

İlk maçını kazanan Hakan Kutlu'nun öğrencileri, ardından çıktıkları 6 lig maçında 2 puan toplayabildi.

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