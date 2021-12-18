Kasımpaşa'da Hakan Kutlu dönemi sona erdi
Kasımpaşa, teknik direktör Hakan Kutlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.Abone ol
Süper Lig'de bir ayrılık daha yaşandı.
Kasımpaşa, teknik direktör Hakan Kutlu ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.
KASIMPAŞA AÇIKLAMA YAPTI
Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Teknik Direktörümüz Hakan Kutlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Hakan Kutlu ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz."
7 MAÇTA 5 PUAN TOPLADI
Öte yandan 49 yaşındaki teknik adam, Kasımpaşa'nın başında 7 lig maçına çıktı ve 5 puan topladı.
İlk maçını kazanan Hakan Kutlu'nun öğrencileri, ardından çıktıkları 6 lig maçında 2 puan toplayabildi.