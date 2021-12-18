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Türkiye 18 Aralık 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 18 Aralık 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 342 bin 183 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 17 bin 644 kişinin testi pozitif çıktı, 191 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 123 milyon 625 bin 349'a yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 18 Aralık 2021 Cumartesi günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 342 bin 183 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 17 bin 644 kişinin testi pozitif çıktı, 191 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 25 bin 568 oldu.

Günün tablosuna ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Salgının ülkemizdeki seyrini bizler belirleyeceğiz. Birlikte aşı ile korunup tedbirlere uyarak kayıplarımızı azaltacağız. Yok saymakla virüs yok olmuyor ama tedbir ve aşı ile yok olacak. Hatırlatma dozunu ihmal etmeyin.'' ifadelerini kullandı.

2 doz aşılamada ilk sırada Ordu var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 85,6 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu’yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa’da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 58,1 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

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