Kars-Erzurum karayolunda yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
Kar ve tipinin etkili olduğu Kars-Erzurum karayolunda yolcu otobüsü devrildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken kazada en az 6 ölü ve çok sayıda yaralıların olduğu açıklandı.Abone ol
Iğdır- Ankara seferi yapan 34 DMZ 566 plakalı yolcu otobüsü, kar ve sisin etkili olduğu Kars- Erzurum karayolunun Mescitli köyü mevkisinde devrildi.
KAZADA 6 KİŞİ ÖLDÜ
Olay yerine çok sayıda AFAD, jandarma, UMKE, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada en az 6 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.