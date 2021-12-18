Maden ocağında göçük! Çok sayıda işçi enkaz altında kaldı

Son dakika haberine göre İzmir’in Kınık ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaşanan olayla ilgili İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger Twitter hesabından açıklama yaptı.

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Kınık ilçesinde Polyak Eynez Enerji Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş.'ye ait kömür ocağında, saat 21.00 sıralarında patlama meydana geldi. Grizu patlaması olduğu belirtilen olay sonrası İzmir ve Manisa'dan sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. İlk bilgilere göre, madende 50'ye yakın işçinin çalıştığı ve bazı işlerin gazdan etkilendiği bildirildi.

İzmir Valisi: 22 kişi hafif yaralandı

Olayla ilgili açıklama yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Kınık ilçemizde meydana gelen kısmi maden göçüğünde maden tümüyle tahliye edilmiş olup, Göçük altında kalan vatandaşımız yok. Vefat eden veya ağır yaralı vatandaşımız yok. Bir kısmı ayaktan tedavi olmak üzere Kınık ve Soma Devlet Hastanelerinde 22 vatandaşımız hafif yaralıdır" dedi." ifadelerini kullandı

Yaralılardan 2'si Soma'da tedavi altında

Yaralılardan 2'sinin Manisa'nın Soma ilçesinde tedavi altına alındığı öğrenildi. Öte yandan Kınık kömür ocakları, daha önce facianın yaşandığı Soma'daki madenlere çok yakın bulunuyor