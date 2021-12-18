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AK Partili Şamil Tayyar, "Aman dikkat" sözleriyle uyardı

AK Partili Şamil Tayyar, "Aman dikkat" sözleriyle uyardı

Dövizdeki artışla beraber stokçuluk ve ürün bulamama problemleri görünmeye başladı. AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar da bu konudan şikayet edip, sipariş verdiği ürünlerin parasını ödemesine rağmen 2 kez iptal olduğunu belirterek, "Yüksek kurdan daha tehlikelisi, belirsizlik. Sosyal gerginlik derinleşiyor. Aman dikkat" ifadelerini kullandı.

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AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar, son dönemde partisine yönelik eleştirilerle sık sık gündeme geliyor.

Tayyar, dün yaptığı paylaşımda, 'dış güçlerin ekonomik saldırıları' sözleriyle ilgili, "Dış güçler tarih boyunca vardı. Bizden önce de var, sonra da olacak" ifadelerine yer vermişti. Tayyar devamında, "Vücuttaki 'mikrop' gibidir, bağışıklık sistemi zayıflarsa yatağa düşürür. İyileşmek için mikroba kızılmaz, bağışıklık arttırılır" demişti.

Tayyar: Sosyal gerginlik derinleşiyor
Tayyar, bugünkü paylaşımında ise döviz kurundaki yükseliş, artan hayat pahalılığı ve belirsizlik ile ilgili paylaşımda bulundu. Tayyar, "Bedelini ödediğim kış lastiklerinin siparişini iki kez iptal ettiler. Kırılan balkon camını değiştiremiyorum, 2 ay sonraya gün veriyorlar" ifadelerine yer verdi.

Tayyar'ın paylaşımı şu şekilde:

"Yüksek kurdan daha tehlikelisi, belirsizlik. Piyasada mal ve hizmet fiyatlaması yapılamıyor. Bedelini ödediğim kış lastiklerinin siparişini iki kez iptal ettiler. Kırılan balkon camını değiştiremiyorum, 2 ay sonraya gün veriyorlar. Sosyal gerginlik derinleşiyor. Aman dikkat."

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