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Adana Demirspor deplasmanda Alanyaspor'u devirdi!

Adana Demirspor deplasmanda Alanyaspor'u devirdi!

Süper Lig'in 17. haftasında Adana Demirspor deplasmanda Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti.

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Süper Lig'in 17. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Adana Demirspor, Bahçeşehir Okulları Stadı'nda karşılaştı. Konuk ekip sahadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı.

Adana Demirspor'a 3-1'lik galibiyeti getiren golleri 26'da Vargas, 43'te Balotelli ve 51'de Bjarnason attı. Alanyaspor'un tek sayısı ise 30'da Famara Diedhiou ile geldi.

3 puanı alan Adana Demirspor, 26 puanla 7. sıraya yükseldi. Alanyaspor ise 27 puanla 6. sırada kaldı. 

AYTEMİZ ALANYASPOR – ADANA DEMİRSPOR : 1-3

STAT: Bahçeşehir Okulları

HAKEM: Hüseyin Göçek, Bahattin Duran, Oğuzhan Çakır

AYTEMİZ ALANYASPOR: Serkan, Tayfur (Dk. 57 Babacar), Mevlija, Awaziem, Juanfran, Fatih (Dk. 57 AhmedIldız), Umut, Efecan (Dk. 88 Candeias), Novais, Davidson, Famara

ADANA DEMİRSPOR: Muric, Kaan, Tayyip, Samet, Svensson, Gökhan, Stambouli, Vargas (Dk. 80 Simon), Bjarnason (Dk. 88 Belhanda), Yunus (Dk. 67 BabajideAkıntola), Balotelli(Dk. 67 Britt Assombalonga)

GOLLER: Dk.30 Famara (Alanyaspor) , Dk.25 Vargas, Dk.43 Balotelli, Dk.50 Bjarnason (Adana Demirspor)

SARI KARTLAR: Tayfur, Awaziem(Alanyaspor) - Balotelli (Adana Demirspor)

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