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Tisserand'dan Fenerbahçe'ye derbi öncesi kötü haber

Tisserand'dan Fenerbahçe'ye derbi öncesi kötü haber

Gribal enfeksiyon geçiren Marcel Tisserand, Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

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Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, maç saatini beklemeye başladı.

Bir önceki idmanda da yer almayan ve gribal enfeksiyon geçiren Marcel Tisserand, takım arkadaşlarını derbi öncesi yapılan son idmanda da yalnız bıraktı. Tisserand, Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek

Ligin son haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ye 3-2 mağlup olan sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ı yenerek ligin ilk yarısında kalan bölüm öncesinde moral depolamak istiyor.

Teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 27 puan ve averajla lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde 5. sırada giriyor.

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