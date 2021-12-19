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Hindistan'da maymunlar intikam için 250 köpek öldürdü

Hindistan'da maymunlar intikam için 250 köpek öldürdü

Mumbai şehrinde bir grup öfkeli maymun, birkaç köpeğin yavru bir maymunu öldürmesi sonrası 250 köpeği öldürdü.

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Hindistan'ın Mumbai kentinde bulunan Lavool köyünde bir grup maymun,  köpeklere karşı intikam savaşı başlattı. Mumbai kentinde maymunlar, yaklaşık 250 köpeği binaların, ağaçların tepelerine sürükledi ve yavrularıyla birlikte vahşice öldürdü.

Köylülere göre olaylar birkaç köpeğin yavru bir maymunu öldürmesiyle başladı.

Tek bir köpeği sağ bırakmadılar
Semt sakinleri maymunların intikam arayışı içinde olduğunu ve yakındaki Lavool köyünde tek bir köpeğin hayatta kalmadığını söyledi.

Köylüler, yetkililerden yardım istedi
Yaklaşık 5 bin nüfusa sahip Lavool'da köylüler, primatlarla ilgili yardım istemek için yetkilileri arasa da ekipler hiçbir maymunu yakalayamadı. Maymunları yakalamak için harekete geçen bazı köylüler de yaralandı.

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