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Rus oyuncu Katherina İstanbul'da kayboldu! 6 aydır herkes onu arıyor

Rus oyuncu Katherina İstanbul'da kayboldu! 6 aydır herkes onu arıyor

İSTANBUL ünlü rus oyuncuyu yuttu mu?. 6 ay önce İstanbul’a geldikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 32 yaşındaki Rus oyuncu Kateryna Barchukova polis tarafından her yerde aranıyor.

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Rus Oyuncu Kateryna Barchukova’nın (32) babası Rusya’da, annesi ise Ukrayna’da yaşıyordu. Babası oldukça hastaydı, annesi de kızıyla pek ilgilenmezdi. Kateryna Barchukova 6 ay önce İstanbul’a geldi ve ortadan kayboldu. Bir arkadaşı Rusya’daki babasını arayarak Kateryna Barchukova’nın kaybolduğunu bildirdi ancak babası hastalığı nedeniyle ilgilenemedi.

Arkadaşı polise başvurdu

Yaklaşık bir hafta önce babası, Kateryna Barchukova’nın İstanbul’da yaşayan Rus bir arkadaşına ulaştı, durumu sordu. Kızı halen kayıptı. Kateryna’nın babasının isteği üzerine arkadaşı polise Kayıp başvurusunnda bulundu.

İstanbul'da erkek arkadaşı vardı, dizi çekimine gideceklerdi

Arkadaşı polise, Kateryna’nın İstanbul’da bir erkek arkadaşı olduğunu, birlikte dizi çekimlerine katılacaklarını duyduğunu ancak kimliği hakkında bilgi sahibi olmadığını söyledi. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri Kateryna Barchukova’nın cep telefonu numarasını incelemeye alırken, izine ulaşmak için kapsamlı çalışma başlattı.

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