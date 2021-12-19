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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Elon Musk'a lobiler şantaj yapmış

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Elon Musk'a lobiler şantaj yapmış

Türkiye Türksat 5B uydusunu Elon Musk'un sahibi olduğu SpaceX firması ile uzaya fırlatması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk'a özel mesaj göndererek "Sayın Musk'ı ve SpaceX firmasını, Türkiye karşıtı lobilerin şantajına ve baskısına boyun eğmedikleri için şahsım, milletim adına tebrik ediyorum" dedi ve birlikte çalışmalarının devam edeceğini duyurdu.

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin en güçlü ve en yüksek kapasiteli haberleşme uydusu olan Türksat 5B'yi uzaya fırlattık. Sayın Musk'ı ve SpaceX firmasını Türkiye karşıtı lobilerin şantajına ve baskısına boyun eğmedikleri için şahsım, milletim adına tebrik ediyorum" dedi.

Türkiye'nin yeni haberleşme uydusu Türksat 5B, saat 06.58'de ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden uzaya fırlatıldı. Fırlatma sırasında Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Türksat Genel Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla gerçekleşen törene bir video mesaj gönderdi. Bugün Türkiye ve Türk milleti adına bir gurur anına daha şahit olmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Erdoğan, "Ülkemizin en güçlü ve en yüksek kapasiteli haberleşme uydusu olan Türksat 5B'yi uzaya fırlattık. Bu uydu projemizde de SpaceX firmasının Falkon 9 roketini tercih ettik. Sayın Musk'ı ve SpaceX firmasını, Türkiye karşıtı lobilerin şantajına ve baskısına boyun eğmedikleri için şahsım, milletim adına tebrik ediyorum. Türksat 5B uydumuz 42 derece doğu yörüngesinde hizmet veren ve televizyon yayıncılığının yükünü taşıyan Türksat 3A ve Türksat 4A uydularına yedeklik yapacaktır" ifadelerini kullandı. 

SpaceX ile ortak çalışmamızın devamını temenni ediyorum

Türksat 5B'nin devreye girmesi ile veri iletim hızı ve kapasitesinin 15 kattan fazla artacağına işaret eden Erdoğan, şöyle konuştu: 

"Bu sayede internet erişiminin kısıtlı olduğu yerlere kara, deniz ve hava taşıtları da dahil olmak üzere kapsama alanındaki kullanıcılara geniş bant uydu, internet hizmeti verilebilecektir. Uydumuz 35 yıldan fazla manevra ömrüyle 42 derece doğu yörüngesindeki frekans ve yörünge kullanım haklarının korunmasını sağlayacaktır. İletişim kapasitemizi daha da güçlendirecek Türksat 5B uydumuzun ülkemiz için milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. SpaceX firmasıyla uzay alanında yürüttüğümüz başarılı ortak çalışmalarımızın artarak devam etmesini temenni ediyorum."

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