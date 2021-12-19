Türkiye için tarihi an! Türksat 5B uydusu uzaya fırlatıldı kapasiteyi 15 kat artıracak

Türkiye'nin faydalı yük kapasitesi en yüksek uydusu

Türksat 5B, Sabit Uydu Servis (FSS) sınıfı uydulara göre en az 20 kat fazla kapasite verimliliği bulunan yüksek verimli uydu kategorisinde yer alıyor. Ülkenin faydalı yük kapasitesi en yüksek uydusu Türksat 5B, 4,5 ton fırlatma ağırlığına ve 15 kilovat güç kapasitesine sahip bulunuyor.