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Türkiye için tarihi an! Türksat 5B uydusu uzaya fırlatıldı kapasiteyi 15 kat artıracak

Türkiye için tarihi an! Türksat 5B uydusu uzaya fırlatıldı kapasiteyi 15 kat artıracak

Türksat uydu filosunun en güçlüsü olacak Türksat 5B, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden Space X firmasına ait Falcon 9 roketiyle uzaya gönderildi. 

Türkiye için tarihi an! Türksat 5B uydusu uzaya fırlatıldı kapasiteyi 15 kat artıracak

Türkiye'nin yeni uydusu Türksat 5B, Türkiye saatiyle 06.58’de ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden başarıyla uzaya fırlatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Türksat Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kemal Yüksek, Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, Türksat Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Şuayip Birinci ve beraberindeki bürokratlar, uydunun fırlatılışını Cape Canaveral Üssü'ndeki fırlatma merkezinde izledi.

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Türkiye için tarihi an! Türksat 5B uydusu uzaya fırlatıldı kapasiteyi 15 kat artıracak

Faydalı yük kapasitesi ve güç değerleriyle Türksat uydu filosunun en güçlüsü olacak Türksat 5B haberleşme uydusu, Türkiye saatiyle 06.58'de Space X firmasına ait Falcon 9 roketiyle uzaya gönderildi.

İŞTE O TARİHİ ANIN GÖRÜNTÜLERİ....

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Türkiye için tarihi an! Türksat 5B uydusu uzaya fırlatıldı kapasiteyi 15 kat artıracak

Türkiye'nin faydalı yük kapasitesi en yüksek uydusu

Türksat 5B, Sabit Uydu Servis (FSS) sınıfı uydulara göre en az 20 kat fazla kapasite verimliliği bulunan yüksek verimli uydu kategorisinde yer alıyor. Ülkenin faydalı yük kapasitesi en yüksek uydusu Türksat 5B, 4,5 ton fırlatma ağırlığına ve 15 kilovat güç kapasitesine sahip bulunuyor.

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Türkiye için tarihi an! Türksat 5B uydusu uzaya fırlatıldı kapasiteyi 15 kat artıracak

Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu'nun tamamı, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Nijerya, Güney Afrika ve yakın komşu ülkeleri içeren geniş kapsama alanında hizmet verecek Türksat 5B, frekansın tekrar kullanımı ve çoklu hüzme kapsama konseptlerinin kullanıldığı Ka-Bant faydalı yüküyle toplamda 55 Gbps'den daha fazla veri iletim kapasitesi sağlayacak.

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