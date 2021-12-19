BIST 2.084
DOLAR 16,51
EURO 18,53
ALTIN 953,68
HABER /  POLİTİKA  /  CHP
ADV Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
ADV Pandora’dan Trendyol’a özel kampanya!

CHP'li Fikri Sağlar'dan erken seçim olmazsa sokak çağrısı

CHP'li Fikri Sağlar'dan erken seçim olmazsa sokak çağrısı

CHP Eski Milletvekili Fikri Sağlar ekonomik sıkıntıları gerekçe göstererek seçime gidilmemesi halinde sivil itaatsizlik eylemlerine başlanmasını istedi.

Abone ol

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun erken seçim ısrarına hükümetin seçimin zamanında yapılacağını vurgulamasına CHP'li Fikri Sağlar'dan dikkat çeken çıkış geldi.

CHP Eski Milletvekili ve Eski Devlet Bakanı Fikri Sağlar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, 'erken seçim' isteyen muhalefete, "Sivil itaatsizlik eylemleri başlamalı" diyerek çağrıda bulundu.

Sağlar ayrıca her ilde 'derhal seçim' mitinglerinin yapılması açıklamasında bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
Eski milletvekilleri maaşlarına zam istedi! 16 bin 400 lira maaş 20 bin liraya çıksın!
Eski milletvekilleri maaşlarına zam istedi! 16 bin 400 lira maaş 20 bin liraya çıksın!
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Fuat Oktay: Uzay istasyonuna kadar giden yolculuğumuz var
Fuat Oktay: Uzay istasyonuna kadar giden yolculuğumuz var
Mahmut Erol Kılıç: Kuru İslam gençlere hitap etmiyor Tasavvufu anlatmazsan yogaya gider
Mahmut Erol Kılıç: Kuru İslam gençlere hitap etmiyor Tasavvufu anlatmazsan yogaya gider
Deniz Zeyrek açıkladı! Şahap Kavcıoğlu göreve geldiğinde bu talimat verilmiş
Deniz Zeyrek açıkladı! Şahap Kavcıoğlu göreve geldiğinde bu talimat verilmiş
Hamsi bu sene erkenden küstü gitti! 6 kat zamlandı
Hamsi bu sene erkenden küstü gitti! 6 kat zamlandı
Mehmet Ceyhan'dan çocuklar için korkutan uyarı: Beklenen etkiyi yapmadı!
Mehmet Ceyhan'dan çocuklar için korkutan uyarı: Beklenen etkiyi yapmadı!
BMW'nin bir ayda aldığı zamlar dudak uçuklatacak cinsten
BMW'nin bir ayda aldığı zamlar dudak uçuklatacak cinsten
Mustafa Varank'tan Ali Babacan'a 'köpek' benzetmesi! 'Kelp, kağnının gölgesinde yürür..'
Mustafa Varank'tan Ali Babacan'a 'köpek' benzetmesi! 'Kelp, kağnının gölgesinde yürür..'
Kulislerde emekli zammı var! AK Partili vekiller asgari ücret gibi olsun dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi
Kulislerde emekli zammı var! AK Partili vekiller asgari ücret gibi olsun dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi