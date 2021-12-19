CHP'li Fikri Sağlar'dan erken seçim olmazsa sokak çağrısı
CHP Eski Milletvekili Fikri Sağlar ekonomik sıkıntıları gerekçe göstererek seçime gidilmemesi halinde sivil itaatsizlik eylemlerine başlanmasını istedi.Abone ol
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun erken seçim ısrarına hükümetin seçimin zamanında yapılacağını vurgulamasına CHP'li Fikri Sağlar'dan dikkat çeken çıkış geldi.
CHP Eski Milletvekili ve Eski Devlet Bakanı Fikri Sağlar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, 'erken seçim' isteyen muhalefete, "Sivil itaatsizlik eylemleri başlamalı" diyerek çağrıda bulundu.
Sağlar ayrıca her ilde 'derhal seçim' mitinglerinin yapılması açıklamasında bulundu.