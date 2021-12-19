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JPMorgan Türk lirasıyla algo işlemlerini durdurdu

JPMorgan Türk lirasıyla algo işlemlerini durdurdu

TL'nin rekor seviyede değer kaybetmesi üzerine, Uluslararası yatırım bankası JPMorgan, Türk Lirası cinsi algo işlemlerini hizmetini sonlandırma kararı aldı. 

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BloombergHT'nin aktardığına göre, uluslararası yatırım bankası JP Morgan, son dönemdeki oynaklık nedeniyle Türk Lirası cinsi algo işlemleri için hizmetini sonlandırma kararı aldı.

Bankadan müşterilerine gönderilen notta, TL bazlı yeni algoritmik işlemlerin kabul edilmeyeceği belirtilirken, varolan TL algo işlemlerinin de kısa süre içinde sonlandırılması yönünde çağrıda bulunuldu. Cari pozisyonlar için kâr alımlarının normal işlem süreçleri dahilinde sürdürüleceği de belirtildi.

Algo, dünyada hızla yaygınlık kazanan yeni nesil bir yatırım yöntemi olarak biliniyor. Bu yöntem, sermaye piyasalarındaki trendler üzerinden otomatik alım-satım emirleri üreterek işlem yapılmasını sağlıyor.

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