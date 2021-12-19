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Deniz Zeyrek açıkladı! Şahap Kavcıoğlu göreve geldiğinde bu talimat verilmiş

Deniz Zeyrek açıkladı! Şahap Kavcıoğlu göreve geldiğinde bu talimat verilmiş

Gazeteci Deniz Zeyrek, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun göreve geldiğinde faiz konusunda hedeflenen rakamın talimat olarak verildiğini iddia etti.

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Gazeteci Deniz Zeyrek, yüzde 19 olan faizin yüzde 14'e indirilmesi kararının Kavcıoğlu göreve geldiğinde verildiğini söyledi, 'kulaklarımla duydum' dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, dolardaki yükselişe aldırmadan 4 aydır faiz indirimini sürdürüyor. 4 ayda toplamda 500 baz puan faiz indirimi gerçekleşti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da sık sık faize karşı olduğunu dile getirmesi, Merkez Bankası'nın devamlı olarak faiz indirimlerini sürdüreceği izlenimini veriyor. Son olarak yapılan 100 baz puanlık faiz indirimiyle birlikte, politika faizi yüzde 15'ten yüzde 14'e indirilmiş oldu.

Kulaklarımla duydum

Konuya ilişkin Fox TV'deki Orta Sayfa programında değerlendirmede bulunan gazeteci Deniz Zeyrek, "Ankara'da Kavcıoğlu göreve geldiğinde temel hedefin faizi yüzde 19'dan yüzde 14'e indirmek olduğunu duydum, kulaklarımla duydum" derken, "Yani Kavcıoğlu göreve geldiğinde hedef buydu, yüzde 14'e çekilecekti. Formülasyon bir, iki, ikiydi. Döviz kurları aşırı reaksiyon gösterince bir bir böldüler" ifadesini kullandı.

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