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Mehmet Ceyhan'dan çocuklar için korkutan uyarı: Beklenen etkiyi yapmadı!

Mehmet Ceyhan'dan çocuklar için korkutan uyarı: Beklenen etkiyi yapmadı!

Koronavirüs aşılamasında çocuklara azaltılmış doz uygulamasının beklenen etkiyi yapmadığını söyleyen Profesör Mehmet Ceyhan çocuklara uygun aşının gecikeceğini ve çocukları toplu ortamlardan uzak tutmak gerektiğini söyledi.

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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, çocuklara uygulanan azaltılmış antijen içeren mRNA aşısının beklenen etkiyi sağlamadığını belirtti. Ceyhan, "Görünen o ki, küçük çocuklara uygun bir aşı gecikecek" dedi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Koronavirüs salgınına karşı aşılama süreçleriyle ilgili sosyal medya hesabından bazı paylaşımlarda bulundu.

Ceyhan, 2-4 yaşındaki çocuklara uygulanan 1/10 oranında azaltılmış antijen içeren mRNA aşısının beklenen etkiyi sağlamadığını ifade etti.

Mehmet Ceyhan, “Görünen o ki, küçük çocuklara uygun bir aşı gecikecek. Dolayısıyla küçük çocukları maske, mesafe, kapalı ortamlardaki kalabalıklaşmadan uzak tutmalıyız” dedi.

Ailelere de çağrıda bulunan Ceyhan, “Küçük çocukların aileleri de en az 3 doz aşılanmalı ve virus bulaşından korunmak için önlemlere çok iyi uymalıdır” ifadelerini kullandı.

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