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Tüm işletmeler kapanıyor! Omicron kabus nedeniyle yasaklar üst üste geliyor

Tüm işletmeler kapanıyor! Omicron kabus nedeniyle yasaklar üst üste geliyor

Koronavirüs (Covid-19) salgınında yeni kabus Omicron Varyantı oldu. Özellikle Avrupa'da vakalar fırladı... Hollanda başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde üst üste yasaklar ilan edilmeye başlandı. Hollanda'da ise yarından itibaren tüm işletmeler kapatılıyor...

Tüm işletmeler kapanıyor! Omicron kabus nedeniyle yasaklar üst üste geliyor

İngiltere'de Omicron varyantı hızlı yayılıyor. Yalnızca bir günde 10 bini aşkın Omicron varyantı vakası tespit edildi. Başkent Londra’da olağanüstü durum ilan edildi. Hollanda'da ise yarından itibaren zorunlu olmayan tüm işletmelerin ocak ortasına kadar kapatılmasına karar verildi.

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Tüm işletmeler kapanıyor! Omicron kabus nedeniyle yasaklar üst üste geliyor

İngiltere’de koronavirüsün (Covid-19) Omicron mutasyonu hızla yayılmaya devam ederken, günlük vaka sayısı 100 bine yaklaştı. Başkent Londra’nın Belediye Başkanı Sadiq Khan, vaka sayılarındaki artışın ardından başkentte olağanüstü durum ilan etti.

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Tüm işletmeler kapanıyor! Omicron kabus nedeniyle yasaklar üst üste geliyor

Khan, "Hastaneye kabullerin artması ve sağlık çalışanlarının sayısındaki eksiklik nedeniyle ortaklarımızla görüşerek bugün Londra için olağanüstü durum ilan etme kararını aldım" ifadelerini kullanarak, "Bu, işlerin ne kadar ciddi olduğunun bir göstergesidir" dedi.

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Tüm işletmeler kapanıyor! Omicron kabus nedeniyle yasaklar üst üste geliyor

Omicron mutasyonunun hızla yayılması nedeniyle Ulusal Sağlık Servisi (NHS), itfaiye ve polis gibi hayati kurumların personellerinin zor durumda kaldığını ifade eden Khan, Londra'daki ve ülkedeki herkesin güçlendirici aşı dozlarını almaları gerektiğini vurguladı.

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