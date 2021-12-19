Tüm işletmeler kapanıyor! Omicron kabus nedeniyle yasaklar üst üste geliyor
Koronavirüs (Covid-19) salgınında yeni kabus Omicron Varyantı oldu. Özellikle Avrupa'da vakalar fırladı... Hollanda başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde üst üste yasaklar ilan edilmeye başlandı. Hollanda'da ise yarından itibaren tüm işletmeler kapatılıyor...
İngiltere'de Omicron varyantı hızlı yayılıyor. Yalnızca bir günde 10 bini aşkın Omicron varyantı vakası tespit edildi. Başkent Londra’da olağanüstü durum ilan edildi. Hollanda'da ise yarından itibaren zorunlu olmayan tüm işletmelerin ocak ortasına kadar kapatılmasına karar verildi.
İngiltere’de koronavirüsün (Covid-19) Omicron mutasyonu hızla yayılmaya devam ederken, günlük vaka sayısı 100 bine yaklaştı. Başkent Londra’nın Belediye Başkanı Sadiq Khan, vaka sayılarındaki artışın ardından başkentte olağanüstü durum ilan etti.
Khan, "Hastaneye kabullerin artması ve sağlık çalışanlarının sayısındaki eksiklik nedeniyle ortaklarımızla görüşerek bugün Londra için olağanüstü durum ilan etme kararını aldım" ifadelerini kullanarak, "Bu, işlerin ne kadar ciddi olduğunun bir göstergesidir" dedi.
Omicron mutasyonunun hızla yayılması nedeniyle Ulusal Sağlık Servisi (NHS), itfaiye ve polis gibi hayati kurumların personellerinin zor durumda kaldığını ifade eden Khan, Londra'daki ve ülkedeki herkesin güçlendirici aşı dozlarını almaları gerektiğini vurguladı.