Tüm işletmeler kapanıyor! Omicron kabus nedeniyle yasaklar üst üste geliyor

İngiltere'de Omicron varyantı hızlı yayılıyor. Yalnızca bir günde 10 bini aşkın Omicron varyantı vakası tespit edildi. Başkent Londra’da olağanüstü durum ilan edildi. Hollanda'da ise yarından itibaren zorunlu olmayan tüm işletmelerin ocak ortasına kadar kapatılmasına karar verildi.