Eski milletvekilleri maaşlarına zam istedi! 16 bin 400 lira maaş 20 bin liraya çıksın!

Eski milletvekilleri, maaşlarına enflasyon oranında artış istedi, bunun için de parti yönetimlerini ziyaret ettiler. Ancak istediklerini bulamadılar. Bütçe görüşmelerinde ise bazı milletvekilleri Cumhurbaşkanı ödeneğini yetersiz bulup artırılmasını istedi. Ancak bu talep genel kurula gelmedi.

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Hürriyet gazetesi yazarı Nuray Babacan, "TBMM’deki bütçe görüşmeleri başlamadan önce, perde gerisinde sessiz bir kulis faaliyeti yaşandı. Eski vekiller, maaş artışı için sistem değişikliğini de içeren bir düzenleme için çok uğraştı ama nafile" diye yazdı.

"Öğrendiğimize göre, bir grup eski milletvekili, maaşlarına yapılacak yüzde 14.4’lük artışın enflasyon oranının altında kaldığını savunarak, parti yönetimlerini ziyaret etti. Maaş artışının en az açıklanan enflasyon oranında olmasını istediler." diyen Nuray Babacan şöyle devam etti:

16 bin 400 lira maaş 20 bin liraya çıksın!

"Cumhurbaşkanlığı ödeneğindeki yüzde 14 artış esas alındığında, bugün 16 bin 400 lira olan emekli milletvekili maaşları, 18 bin liraya çıkacak. Yüzde 21 olarak açıklanan resmi enflasyon dikkate alındığında ise maaşlar 20 bin liraya yükselecekti."

Cumhurbaşkanı ödeneği yetersiz, artırılsın!

"Bu arada, Cumhurbaşkanı ödeneğini yetersiz bulanlar da oldu. TBMM Başkanı, bakanlar ve milletvekillerinin maaşlarını da belirleyen bu ödeneğin, pandemi ve ekonomik kriz dikkate alınarak, attırılmasını önerenler oldu. Bu iki konu, bütçe görüşmeleri öncesinde kapalı kapılar ardında tartışıldı. Ancak bu sesler, Meclis’te yankı bulmadı. Kamuoyunda yaratacağı tepkiler siyasilere fren yaptırdı."