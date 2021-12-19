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Fuat Oktay: Uzay istasyonuna kadar giden yolculuğumuz var

Fuat Oktay: Uzay istasyonuna kadar giden yolculuğumuz var

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türksat 5B uydusuna ilişkin, "Aya sert iniş sonrasında yumuşak iniş derken aslında uzay istasyonuna kadar giden bir yolculuğumuz var. Bu anlamda geleceğimiz güzel görünüyor" dedi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5B uydusunun uzaya fırlatılması nedeniyle Türksat Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen törene katıldı. Tören sonrası, Oktay ve Karaismailoğlu, gazetecilere açıklamada bulundu.

Uzay istasyonuna kadar giden yolculuğumuz var

Oktay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TEKNOFEST gençliği olarak adlandırdığı gençliğin ilkokuldan itibaren teknolojiyle iç içe olan gençlik olduğunu belirterek, "Bizim geleceğe çok daha pozitif bakmamızın sebeplerinden birisi bu. Güçlü bir liderliğimiz var. İkisini de birleştirdiğimizde çok daha güçlü bir Türkiye'yi gelecekte göreceğiz. Gençler geliyor, ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, Uzay Ajansımız aynı şekilde. Aya sert iniş sonrasında yumuşak iniş derken aslında uzay istasyonuna kadar giden bir yolculuğumuz var. Bu anlamda geleceğimiz güzel görünüyor. Kararlı bir şekilde ilerleyeceğiz" diye konuştu.

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