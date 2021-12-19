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İstanbul'da pazartesi için kar seferberliği! Havadan görüntülendiler

İstanbul'da pazartesi için kar seferberliği! Havadan görüntülendiler

İstanbul'da meteorolojinin uyarılarının ardından kar seferberliği başladı. 290 bin ton tuz depolarda tutulurken belirli bölgelerde kar küreme ve tuzlama araçları hazır bekletiliyor.

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Havaların soğumasıyla birlikte İstanbul'un bazı noktalarında hava sıcaklıkları 4 derecenin altına kadar düştü. Hafta içinde bazı kesimlere kar yağdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden de kar yağışı uyarıları ardı ardına geldi. Meteoroloji'nin orta ve uzun vadeli tahmin haritasına göre Türkiye'nin birçok ilinde kar yağışı etkili olacak.

Meteoroloji'ye göre İstanbul'da kar yağışının Pazartesi gününden itibaren etkili olması bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, deposunda bulunan 190 bin ton tuz ve bin 582 araçla karın olumsuz etkilerine müdahale etmek için hazırlanıyor.
Cebeci'de bulunan tuz deposunda hazırlıklar giderek hız kazanıyor. Cebeci tuz deposunda kristalize olmuş tuzlar, elek diye tabir edilen makinelerden geçirilerek tekrar kullanıma hazır hale getiriliyor. Buradan da kepçe yardımı ile kamyonlara yüklenerek, İstanbul'un çeşitli bölgelerine gönderiliyor.

İBB ve İSFALT'a bağlı ekipler AKOM'dan gelecek olumsuz bir bildirime karşı belirli noktalarda araçları ve tuz stoklarıyla hazır bekliyor.

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