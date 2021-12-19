Meteoroloji uyardı bu hafta donacağız! Gündüz bile sıfırın altına inecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara’nın batısı dışında kalan tüm yurtta yağış bekleniyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Akdeniz Bölge geneli, Konya’nın güneyi, Karaman çevreleri, Doğu Anadolu’nun batısı ile Güneydoğu Anadolu’nun batısı ve kuzeyinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.