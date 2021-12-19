BIST 2.084
DOLAR 16,51
EURO 18,53
ALTIN 953,68
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM
ADV Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
ADV Pandora’dan Trendyol’a özel kampanya!

MEB'den 4,5 milyon kişiye kurs 10 milyon hedefleniyor

MEB'den 4,5 milyon kişiye kurs 10 milyon hedefleniyor

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından 995 halk eğitimi merkezi ve 24 olgunlaşma enstitüsünde vatandaşların isteğine göre açılan sertifikalı kurslardan 2021'de 4 milyon 642 bin 932 vatandaş yararlandı. 

Abone ol

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından 995 halk eğitimi merkezi ve 24 olgunlaşma enstitüsünde yürütülen sertifikasyona yönelik eğitim hizmeti kapsamında 2020 yılında 196 bin 405 kurs açıldı. Bu sayı 2021 yılında 289 bin 521'e ulaştı. 2020'de bu kurslardan 3 milyon 569 bin 734 vatandaş yararlanırken, 2021 yılında bu rakam 4 milyon 642 bin 932'yi buldu.

En fazla talep hijyende

Covid-19 salgınıyla mücadele döneminde eğitim kurslarından en çok tercih edileni ise 'hijyen eğitimi' oldu. 465 bin 876 vatandaşın aldığı hijyen eğitimini, 123 bin 233 katılımla sosyal uyum ve yaşam kursu ve 112 bin 758 ile Kur'an-ı Kerim okuma takip ediyor. Bu yıl yoğun ilgi gören meslek kurslarına 2 milyon 92 bin 255 vatandaş katıldı. En fazla açılan meslek kursları arasında, gıda ve su sektöründe çalışanlar için hijyen eğitimi, bilgisayar işletmenliği, ev tekstili ürünleri hazırlama, arıcılık, doğalgaz yakıtlı kalorifer ateşçisi, geleneksel el nakışları, elde Türk işlemeleri, kadın giysileri dikimi, dekoratif ahşap süsleme ve dekoratif ev aksesuarları hazırlama kursları yer aldı.

Konuya ilişkin değerlendirme yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bireylerin hayat boyu beceri geliştirmelerine sürekli destek verdiklerini belirtti.

2022 yılında 10 milyon kursiyer hedefi

MEB'in bir taraftan her kademeden çağ nüfusuna sunulan eğitim hizmetinin niteliği ve yaygınlığını sürekli artırırken, diğer taraftan da vatandaşların talep ettiği kursları yaygınlaştırarak erişimi kolaylaştırmaya çalıştığını vurgulayan Özer, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda 2021'de açtığımız kurs sayısı 2020 yılına göre yüzde 47 arttı. Bu artış, kurslardan yararlanan kişi sayısına da yansıdı. 2021 yılında açtığımız kurslardan yararlanan vatandaş sayımız 2020 yılına göre yüzde 30 arttı. Bu kurslardan en fazla kadınlar yararlanıyor. 2021 yılında kursiyerlerin kadın oranı yüzde 63'e yükseldi. 2022 yılında kurs çeşitliliğinde önemli değişikliğe gideceğiz. Hedefimiz, 2022 yılında en az 10 milyon vatandaşımızın bu kurslardan yararlanmasını sağlamak. Gerekli planlamalarımızı da yaptık. Bu süreçleri başarıyla yürüten Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'müzü, 81 ildeki yöneticilerimizi, halk eğitim merkezi ve olgunlaşma enstitüleri yöneticileri ve çalışma arkadaşlarını kutluyorum."

ÖNCEKİ HABERLER
Yumurtanın tanesi 2,5 liraya fırladı! Üretici devlete çağrı yaptı
Yumurtanın tanesi 2,5 liraya fırladı! Üretici devlete çağrı yaptı
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Araç satacaklara dikkat! Önemli uyarı geldi: Yükselişlere aldanmayın
Araç satacaklara dikkat! Önemli uyarı geldi: Yükselişlere aldanmayın
Bakan Murat Kurum'dan müfredatta değişen ders için Mahmut Özer'e teşekkür
Bakan Murat Kurum'dan müfredatta değişen ders için Mahmut Özer'e teşekkür
İstanbul'da pazartesi için kar seferberliği! Havadan görüntülendiler
İstanbul'da pazartesi için kar seferberliği! Havadan görüntülendiler
Musa Orhan'ın İpek Er'e tecavüz davasının indiriminin gerekçesi açıklandı!
Musa Orhan'ın İpek Er'e tecavüz davasının indiriminin gerekçesi açıklandı!
TURYOL, İstanbul Boğazı'nda seferlerinin bazılarını durdundu! Maliyetler arttı durduruyoruz
TURYOL, İstanbul Boğazı'nda seferlerinin bazılarını durdundu! Maliyetler arttı durduruyoruz
İzmir'deki maden kazasında 45 işçi yaralandı! Maden şirketinden yeni açıklama
İzmir'deki maden kazasında 45 işçi yaralandı! Maden şirketinden yeni açıklama
CHP'li Fikri Sağlar'dan erken seçim olmazsa sokak çağrısı
CHP'li Fikri Sağlar'dan erken seçim olmazsa sokak çağrısı
Eski milletvekilleri maaşlarına zam istedi! 16 bin 400 lira maaş 20 bin liraya çıksın!
Eski milletvekilleri maaşlarına zam istedi! 16 bin 400 lira maaş 20 bin liraya çıksın!