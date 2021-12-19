Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den bomba AGİ ve emekli zammı açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "4 bin 250 liranın içerisinde de AGİ var. Verdiğimiz asgari ücret içerisinde bu AGİ desteği artık herkese var. Oransal olarak asgari ücrete yansıdı. Düşük gelirli emeklileri gözeten bir düzenleme yapacağız" dedi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. "4 bin 250 liranın içerisinde de AGİ var. Verdiğimiz asgari ücret içerisinde bu AGİ desteği artık herkese var" diyen Bilgin şu ifadeleri kullandı:

Emeklilere yeni bir düzenleme yapacağız!

- Bütün emekli grupları içine alan bir düzenleme yapacağız. Ekonomideki dalgalanmaları onları biraz önce bahsettiğim sosyal transferi onlar için de ele alacağız. Memurları söylemem lazım. Biz Memur Sendikalarımız görüşmeler yaptık. Sonra sözleşmeyi yaptık bir konfederasyonumuzla orada vardığımız bir mutabakat var. Birkaç husus var o da şudur: Eğer enflasyon bizim sözleşmemizde belirlediğimiz ücretin üzerine çıkarsa biz farkı vereceğiz."

Memurlara enflasyonun üzerinde sosyal transfer

"Bu farkı aynı zamanda bir sosyal transfer olacak düzeyde de gerçekleştireceğiz. Enflasyon diyelim ki yarım puan aştı sosyal refah olarak bunu değerlendireceğiz. Emeklilerimizin en alt düzeydeki emekli maaşında daha yukarılara gidecek şekilde kademeli bir şekilde ele alacağız. Çalışan memurlarımızın enflasyonun üzerinde bir sosyal transfer gerçekleştireceğiz.

3600 ek gösterge düzenlemesi

Sözleşmemizde olan bir başka şey de 3600 meselesidir. Bakanlık bünyesinde çalışmalarımızı tamamladık. Önümüzdeki hafta pazartesiden itibaren bu meseleyi de gündemimize alacağız takvimlendireceğiz. Bakanlık bünyesindeki çalışmalar bitti komisyon çalışmasını sosyal ortaklarımızla ele alıp onu da inşallah yeni yılın başında gündeme sokacak hale getireceğiz.

Meclis'e sunacağız...

Esas emeklilik durumlarını ve haklarını güçlendiren bir düzenlemedir. Açıkladığımız farklı kategorilerdeki memur maaşlarına göre belirleniyor ve ciddi bir etki yapıyor. Kamu çalışanlarımızın 3600 ile ilgili talepleri yıllardır devam etmektedir. Biz bunu sözleşme maddesi haline getirdik ve 2022’de çözüleceğini söyledik. Bizim tarafımızdan bu bitirilmiş ve Meclis’e intikal ettirilmiş olacaktır.

AGİ desteği oransal olarak asgari ücrete yansıdı

- Açık bir şekilde açıklayayım. AGİ aslında bir tip vergi iadesidir. Bir çocukluya, 3 çocukluya bir vergi iadesidir. Biz vergiyi kaldırdığımız için vergi iade etmiyoruz diyelim.

- 2825 liralık bir asgari ücret vardı ve bu AGİ ile birlikteydi. 4250 liranın içerisinde de AGİ var. Verdiğimiz asgari ücret içerisinde bu AGİ desteği artık herkese var. Oransal olarak asgari ücrete yansıdı.

Asgari ücretli olmayanlar için AGİ devam edecek

- Asgari ücretli olmayanlar için AGİ uygulaması devam edecek. Daha yukarda maaş alanlar için pozitif bir destek olarak değerlendirebilir.

- Bu ülkenin kamu hayatını üretim reel sektörü üstlenen emekleriyle bilgileriyle, kabiliyetleriyle, mesleki becerileriyle bu işe katkı yapan insanların sosyal haklarının, emeklerinin toplumsal statülerinin, hayatlarının devamını sağlayacak şekilde imkanları oluşturmak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın görev alanıdır ve devletin de sosyal görevidir. Sosyal devletin düzenleyici araçları sosyal politikalardır. Biz de bu süreçte toplumsal talepleri karşılayacak imkanları sağlamak mecburiyetindeyiz.

Döviz kurlarındaki hareketlilik

- Kurdaki artışlar, petrol ve enerji harcamaları açısından piyasaları etkiliyor. Döviz fiyatlarındaki hareketlilikle biz ithal edilmiş bir enflasyon yaşıyoruz. Türkiye’nin döviz talebiyle döviz arzındaki ilişki daraldıkça ben bunun düşeceği kanaatindeyim. Bunun en önemli kaynağı da birisi bildiğiniz gibi ihracat gelirlerinin artması ihracatın ithalatı karşılama oranının yükselmesi ikincisi de cari açığın düşmesidir.