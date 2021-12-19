Kabine toplanıyor! Memur ve emekli zammı masada memur ve emekliye yüzde 40 zam

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak Kabine Toplantısı'nda olacak. Gündem ağırlıklı olarak ekonomi. Dövizde hareketlilik, memurların talebi, emekliye zam ve stokçuluk masada... Memur maaşlarına verilen iyileştirme sözü sonrası yüzde 40 gibi bir zam gündemde. Emekli zammı için de Erdoğan talimat verdi...

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Ağırlık gündemin ekonomi olacağı belirtilen Kabine Toplantısı'nın gündeminin bir diğer önemli başlığı ise memur ve emekliye yapılacak yılbaşı zamları oldu. Asgari ücrete yüzde 50'lik zammın ardından memur ve emekliye de yüzde 40 civarında bir zammın yapılması gündeme geldi. Fahiş zamlar ve dolardaki yükseliş de masada olacak.

Fiyatlardaki artış için atılacak adımlar...

Merkez Bankası politika faizini yüzde 14'e kadar geriletti. Ancak döviz kurlarında yukarı yönlü hareketlilik devam ediyor. Ayın başından bu yan döviz kurlarına Merkez Bankası'ndan 5. müdahale geldi. Bu müdahalenin ardından kurlardaki stabilliğin sağlanması ve fiyat artışlarının önüne geçilebilmesi amacıyla atılabilecek adımlar ele alınacak.

Stokçuların cezaları artırılacak

Stokçuluk karşı adımlarda gündemde. Meclis genel kuruluna stokçuluğa karşı cezaların artırılmasına için yasa teklifi geliyor. Bu teklif gelmeden hemen önce yapılan kabine toplantısında Türkiye genelindeki stokçuluğa ilişkin denetimler ve vatandaşların şikayetleri gündemde olacak.

Emeklilere ne kadar zam yapılacak?

Bir diğer önemli başlık da emekli maaşlarıyla ilgili olacak. Asgari ücrete yapılan yüzde 50 zam sonrası emeklilerde de bir zam beklenti oluşmuş durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın parti ve hükümetteki kurmaylarına emeklilere enflasyon farkına ek olarak yüzde 25 zam talimatı verdiği bunun da yaklaşık yüzde 40'ı bulan zam olabileceği konuşuluyor.

Memurların zam beklentisi yüksek

Memurlar bir diğer önemli başlık. Memurlar toplu sözleşme döneminde yüzde 5 zam ve enflasyon farkı alacak. Ancak yaşanan kur artış ve fiyat artışlarının dolayı memurların da bir ek zam beklentisi var. Memurlara zam ve enflasyon farkının dışında, ek bir düzenleme yapılacağı açıklanmıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile memurların kısa süre içinde görüşmelere başlaması bekleniyor. Memur-Sen Ali Yalçın, döviz kurlarındaki artış ve ekonomideki gelişmeleri hatırlatarak "Ek zam ile memurun alım gücü yükseltilmelidir" mesajı verdi.

Kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor. Milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamada olacak.