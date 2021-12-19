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Kar yağdı ilk okul tatili haberi geldi! Konya'da okullar yarın tatil edildi! İşte tatil olan yerler

Kar yağdı ilk okul tatili haberi geldi! Konya'da okullar yarın tatil edildi! İşte tatil olan yerler

Kar yağışı nedeniyle Konya'da eğitime bir gün ara verildi. Konya Valiliği, 20 Aralık pazartesi günü bazı ilçelerdeki tüm ilk ve ortaokullar ile liselerde eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı.

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Birçok ilde yaşanan yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle kar tatili olup olmadığı merak ediliyor. Öğrenciler ve velilerin gözü kulağı Valilik veya MEB açıklamalarına çevrilmiş durumda. Peki; 20 Aralık yarın okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri? İşte günün merak edilen sorusunun yanıtı!.

Konya kent merkezinde hayat durma noktasında

Konya merkezinde kar kalınlığı 22 santimetreye ulaştı. Kent merkezi ve ilçelerinde dün akşamdan itibaren devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar nedeniyle şehir beyaza bürünürken, sabah işlerine gitmeye çalışan sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Okullara bir gün ara verildi

Yoğun kar yağışı nedeniyle Karatay, Meram, Selçuklu, Beyşehir, Derebucak, Hüyük ve Seydişehir ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında 20 Aralık 2021 Pazartesi günü yüz yüze eğitime bir gün ara verildi. Eğitim öğretime uzaktan eğitim ile devam edilecek.

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