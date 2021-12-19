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İran'da Omicron alarmı! Vaka tespit edildi: Yeni önlemler kapıda

İran'da Omicron alarmı! Vaka tespit edildi: Yeni önlemler kapıda

İRAN Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Birimi Sorumlusu Muhammed Haşimi, ülkede korona virüsün Omicron mutasyonu tespit edildiğini açıkladı.

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İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Birimi Sorumlusu Muhammed Haşimi, ülkede ilk Omicron vakasının tespit edildiğini duyurdu. Sağlık Bakanlığı’nda düzenlenen acil önlem toplantısı sonrası konuşan Haşimi, “Bu konuda alınacak yeni önlemler ve sağlık protokolleri hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Yeni alınacak kararlar ve uygulanacak protokolleri kısa zamanda açıklayacağız. Bugünkü toplantıda maske takma zorunluluğu, sağlık protokollerinin uygulaması ve aşı yapılması üzerinde duruldu” ifadesini kullandı.

İran Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Birimi Başkanı Muhammed Mehdi Kuya ise tespit edilsen vakaya ilişkin devlet televizyonu yaptığı açıklamada, ilk Omicron vakasının başkent Tahran’da tespit edildiğini ve komşu bir ülkeden İran’a gelen bir yolcuda görüldüğünü belirtti.
İran'da yeni tip korona virüs salgınında son 24 saatte 41 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı sayısı 131 bin 33'e, vaka sayısı ise bin 361 artarak 6 milyon 169 bin 11'e yükseldi.

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