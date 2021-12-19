Nagehan Alçı dehşete düştü: Bu rezaletin önüne geçmeli, mide bulandırıcı!

Sosyal medya düzenlemeleri Türkiye'nin gündemindeyken Nagehan Alçı dikkati çocukların oynadığı bir oyuna dikkat çekti. Gacha Life isimli oyunda küçük yaşta evliliğin, şiddetin, intiharın olduğunu söyleyen Alçı, "Bu rezaletin bir an önce önüne geçilmeli" dedi ve sosyal medyaya düzenleme istedi.

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Habertürk yazarı Nagehan Alçı son günlerde çocuklar arasında oldukça popüler olan bir sanal dünya oyununu gündeme taşıdı.

"Gacha Life" isimli oyunda, küçük yaşta evlilikten, şiddet ve intihara kadar pekçok sorunlu içerik olduğunu belirten Alçı, "Cinsel içerikli sitelere girmek ile bu görüntülere erişmek arasında hiç fark yok. Ama minicik çocuklar onları çok yanlış yönlendiren bu içeriğe sorunsuzca ulaşıyor. Bu rezaletin bir an önce önüne geçilmeli..." dedi.

Alçı, "Sosyal medya düzenlemesi Gacha Life denen rezaleti de engellemeli" başlığını taşıyan yazısında oyun hakkında şu bilgileri paylaştı;

"10 yaş altı çocuğu olan anne babalar, bu yazı size… Lütfen okuyun…

Zaten çocuklarınız sayesinde çoğunuz Gacha Life’ı biliyorsunuz.

Japonya’dan çıkan bir video oyun türü bu. Role playing üzerine kurulu. Farklı karakterleri giydiriyorsunuz, bir de hikayeler var, alt yazılı olarak ekrana geliyor, takip ediyorsunuz vs…

8,5 yaşında iki çocuk annesi ve sanal dünyaya çok uzak biri olarak kesinlikle şunu söyleyebilirim: 10 yaş altı çocuklar için en büyük tehlikelerin başında Gacha Life geliyor.

Çocukların akranlarını ve o yaş grubunda çok farklı sosyal kesimlere ait çocukları gözlemliyorum. Özellikle kız çocuklarını. Gacha Life’i keşfeden çocuk artık başka bir şey izlemek ve oynamak istemiyor.

İzlediği ve oynadığı içerikte problem olmasa yalnızca çocukların yorulan gözlerine üzüleceğim ancak etrafımda çok sayıda çocukta Gacha Life bağımlılığı gözlemleyince oturup birçok bölümü izledim ve dehşete kapıldım!!!

Hated Child’ yani ‘Nefret Edilen Çocuk’ diye bir serisi var mesela. Anne kız çocuğuna "Güzel olmak zorundasın" diyor, çocuk süslenmeyi reddederse onu dövüyor, başka bir bölümde bir çocuk aynı anda iki kişiye aşık oluyor, diğerinde çocuk intiharı öğreniyor, bir bölüm izledim ki, 15 yaşında kız çocuğu zorla evlendiriliyor, annesi "Ben de 13 yaşında evlenmiştim kızım" diyor.

Hakikaten mide bulandırıcı, dehşete düşürücü, birbirinden iğrenç onlarca içerik! Hepsi çocuklarımızın elinin altında…