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Sahte içkiden ölenlerin sayısı 44'e yükseldi! En fazla can kaybı İstanbul'da

Sahte içkiden ölenlerin sayısı 44'e yükseldi! En fazla can kaybı İstanbul'da

Türkiye genelinde sahte içkiden son 24 saatte farklı şehirlerde 6 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece 13 şehirde sahte içkiden ölenlerin sayısı 48'e çıkarken İstanbul'da 16 kişinin durumu ağır...

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Türkiye genelinde sahte içkiden ölenlerin sayısı 48'e yükseldi. Son 24 saatte farklı şehirlerde 6 kişi daha metil alkol nedeniyle hayatını kaybetti.

Böylece toplam 13 ilde sahte içki nedeniyle ölenlerin sayısı 48'e yükseldi. En fazla can kaybının yaşandığı il ise İstanbul. 22 kişinin yaşamını yitirdiği kentte yoğun bakımda tedavi gören 16 kişinin hayati tehlikesi devam ediyor. 

Güvenlik güçlerinin, ölümlere neden olan sahte içki depolarına yönelik operasyonları da sürüyor. Son olarak İstanbul Büyükçekmece'de yapılan operasyonda 1,5 ton sahte alkol yakalandı. 2 kişi gözaltına alındı.


18 kişi tutuklandı

Türkiye genelinde devam eden operasyonlada ise gözaltına alınanların sayısı 100'e yaklaştı. 18 şüpheli ise tutuklandı.

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