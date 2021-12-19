CHP'den seçim hamlesi! CHP, Sandık Savunma Hareketi’ni kurdu
CHP İstanbul İl Başkanlığı, İstanbul Modeli kapsamında İlçe seçim kurulu ve sandıklarda vatandaşların oyunu korumak için Sandık Savunma Hareketi'ni (SSH) başlattıklarını duyurarak avukatlara, harekete katılma çağrısında bulundu.Abone ol
Seçim hazırlıklarına hız veren CHP, vatandaşların oylarını korumak için yeni bir projeyi hayata geçirdi.
CHP İstanbul İl Başkanlığı, İstanbul Modeli kapsamında İlçe seçim kurulu ve sandıklarda vatandaşların oyunu korumak için Sandık Savunma Hareketi’ni (SSH) başlattıklarını duyurarak avukatlara, harekete katılma çağrısında bulundu.
Avukatlar, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın e-mail adreslerine mail göndererek çalışmalara katılabilecek. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından Sandık Savunma Hareketi’nin broşürünün görselini paylaşarak ‘Bekliyoruz’ dedi.