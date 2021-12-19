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İlaçlara olağanüstü zam yağacak

İlaçlara olağanüstü zam yağacak

Doların Türk lirası karşısında değer kazanmasıyla fiyatlarda ortaya çıkan artışın ardından ilaç fiyatlarında da büyük zamların kapıda olduğu söylendi.

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CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Şubat 2022’de ilaç fiyatlarını belirleyen sabit kurun güncelleneceğine dikkat çekerek ilaçların yüzde 120 zamlanacağını söyledi.

Taşçı “2021 için sabit kur 4.57 olarak belirlendiğinde güncel kur o gün için 9 lira seviyesindeydi. Bu yıl da farkın iki kat korunacağı öngörülürse, ilaçlara yeni yılda en az yüzde 120’lik bir zam gelecek” dedi.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal’ın haberine göre, Taşcıer, “Türkiye’de her yıl şubat ortasında ilaç fiyat kararnamesi yayımlanıyor ve o sene içerisinde ithal ilaçların fiyatlandırılmasında kullanılacak sabit Avro kuru belirleniyor. İthal ilaçlar için sabit kur 2018’de 2.69 TL, 2019’da 3.40 TL, 2020’de 3.81 TL ve 2021’de de 4.57 TL olarak belirlenmişti. Bugün ise Avro kuru 19,20’yi aşmış durumda. Böyle bir ortamda ilaç fiyatlarında olağanüstü zamlar görmemiz artık beklenti değil, bir kesinlik haline geldi” diye konuştu.

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