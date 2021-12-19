Akaryakıtta zamlar bitmiyor! Daha da büyükleri geliyor Talepte bulundular

Akaryakıtta adeta iki günde bir gelen zamlara bir zam da dağıtım şirketleri ve bayilerin kar paylarının arttırılması için gelmesi bekleniyor.

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Döviz kurlarının artışı sonrasında peşe peşe zamlanan akaryakıt fiyatlarına büyük zam geliyor. Dağıtım şirketleri ve bayiler kâr paylarının artırılması için enerji yönetimine talepte bulundu.

Türk Lirası'nın döviz kurları karşısında rekor değer kaybı sonrasında geçtiğimiz hafta akaryakıt fiyatlarına iki kez zam yapılmıştı.16 Aralıkta 56 kuruş zamlanan benzin fiyatları 24 saat geçmeden 69 kuruş daha zamlandı. Haftanın son iş gününde aynı zamanda motorine 1 TL 14 kuruş, LPG'ye ise 70 kuruş zam geldi.

Gelen son zamlarla birlikte İstanbul'da benzin 11.58, motorin: 11.46, LPG ise 8.99 TL'ye çıktı. Akaryakıt fiyatlarına Salı günü yeni bir zam daha beklenirken, dağıtım şirketleri ve bayilerin kâr payının artırılması için kolları sıvadığı öğrenildi.

Akaryakıt dağıtım şirketleri ve bayiler, satılan her litre benzin, motorin ve LPG’den (otogaz) aldıkları payın artırılması için harekete geçti. Son zamlar sonrasında marjların eridiğini belirten sektör temsilcileri, enerji yönetimiyle yaptıkları görüşmede, bu konudaki taleplerini iletti.

Sektör temsilcileri, enflasyon oranında marjların düzenlenmesini istiyor.

Marjlarda yapılacak artış, akaryakıt fiyatlarının da artması anlamına geliyor.

Enerji yönetiminin, peş peşe zamların geldiği bir dönemde şimdilik marj artışına mesafeli yaklaştığı ifade ediliyor.

İCT Media'nın haberine göre sektör temsilcileri, akaryakıt fiyatlarının hızla yükseldiğini, buna karşılık kâr marjlarının yerinde saydığını ve sektörün varlığını sürdürecek bir tutarın gerisinde kaldığını belirtiyor. Sektör, akaryakıt dağıtım şirketi ile bayi toplam kâr marjının 95-100 kuruş dolayında olduğunu belirterek, “Bunun yüzde 55’ini bayi alıyor. Gerisi, dağıtım şirketine kalıyor. Artan maliyetler nedeniyle bu paylar yetersiz kaldı. Sektörün varlığını sürdürmesi ve ticaretin devam etmesi için payların artışı önemli” dedi.