Emekli zammı kulislerde! Ak Partililer asgari ücreti gösterdi Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi
Asgari ücretin 2022 için 4250 olarak açıklanmasının ardından gözler emekli maaşlarına çevrildi. Kulislerde AK Parti çevrelerinde 2022 emekli maaşlarının da asgari ücrete yaklaştırılması gerektiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın enflasyon farkına ek olarak yüzde 25 zam talimatı verdiği bunun da yaklaşık yüzde 40'ı bulan zam olabileceği konuşuluyor.
Asgari ücret zammının ardından 2022 yılı emekli maaşları konuşulmaya başlandı. Milyonlarca emekli işçiye yapılan yüzde 50'lik zam sonrası, bir beklentiye girdi. AK Parti kulislerinde konuşulan iddialara göre vekiller, emeklilere de asgari ücret zam yapılması gerektiğini söylüyor.
Asgari ücret pazarlığında işçi istediğini aldı. Yüzde 50'li zamla asgari ücret 4.253 liraya yükseldi. Asgari ücretten gelir ve damga vergisi de kaldırıldı. Böylece işveren 450 TL'lik bir yükten kurtarıldı. Ancak vergi kalktığı için asgari ücretten AGİ'de kalkmış oldu.
Emekliler beklenti içinde
Asgari ücret zammının ardından gözler emekli zammına çevrildi. Asgari ücrete yapılan tarihi zam sonrası emekliler de büyük bir beklenti içine girdi. Milyonlar şimdi açıklanacak zam oranını bekliyor.
Masada 35-40 arası konuşuluyor
AK Parti kulislerinde de gündem emekliler. Parti içerisinde konuşanlara göre, emekli zammı için enflasyon + yüzde 25'lik zamdan bahsediliyor. Buda yüzde 35-40 arasında artış anlamına geliyor.