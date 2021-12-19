Emekli zammı kulislerde! Ak Partililer asgari ücreti gösterdi Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi

Asgari ücret pazarlığında işçi istediğini aldı. Yüzde 50'li zamla asgari ücret 4.253 liraya yükseldi. Asgari ücretten gelir ve damga vergisi de kaldırıldı. Böylece işveren 450 TL'lik bir yükten kurtarıldı. Ancak vergi kalktığı için asgari ücretten AGİ'de kalkmış oldu.