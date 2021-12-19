BIST 2.084
DOLAR 16,51
EURO 18,53
ALTIN 953,68
HABER /  DÜNYA
ADV Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
ADV Pandora’dan Trendyol’a özel kampanya!

New York Times'in yayınladığı Pentagon belgeleri ABD'yi karıştırdı

New York Times'in yayınladığı Pentagon belgeleri ABD'yi karıştırdı

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) gizli belge ve yazışmalarına ulaşan New York Times (NYT), ABD'nin Ortadoğu'daki hava saldırılarının fiyasko ile sonuçlandığını sayfalarına taşıdı. Aynı haberde bu saldırılarda pek çok sivilin öldüğü ve bunun gizlendiği bilgisine yer verildi. 2014'ten günümüze kadar gelen yüzlerce belgeyi inceleyen NYT haberinde bir de Türkiye detayı yer aldı.

Abone ol

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) gizli belge ve yazışmalarına ulaşan New York Times (NYT), tabiri caizse gündeme bomba gibi düşen bir habere imza attı.

Irak, Suriye ve Afganistan'da düzenlenen hava saldırılarının büyük bir başarısızlık ile sonuçlandığının altının çizildiği haberde bu durum 'fiyasko' olarak nitelendirildi.

Aynı haberde söz konusu saldırılarda istihbarat zafiyeti yaşadığı ve bu nedenle hedeflerin imha edilemediği bunun yerine çok sayıda sivilin öldürüldüğü bilgisi de yer aldı.

Resmi rakamlara göre bu operasyonlarda bin 500'e yakın sivil hayatını kaybetti ancak NYT'nin incelediği belgelere göre sivil ölümler resmi rakamların çok üzerinde.

Türkiye detayı

2014'ten günümüze kadar gelen yüzlerce belgeyi inceleyen NYT haberinde bir de Türkiye detayı yer aldı.

Nisan 2016'da ABD ordusu Doğu Musul'daki bir eve düzenlediği hava saldırısı ile Avustralyalı DEAŞ üyesi Neil Prakash'ı öldürdüğünü bildirdi ancak Pentagon'un bu raporundan aylar sonra söz DEAŞ'lı Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalanmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Fatih Karagümrük deplasmanda Göztepe'yi tek golle geçti
Fatih Karagümrük deplasmanda Göztepe'yi tek golle geçti
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi asansördeki ayak izinin sahibini rezil etti
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi asansördeki ayak izinin sahibini rezil etti
Terör örgütü PKK'nın yakalanan hacker grubu üyeleri siber saldırılarını anlattı
Terör örgütü PKK'nın yakalanan hacker grubu üyeleri siber saldırılarını anlattı
Edirne'ye akın eden Bulgarlar market ve eczane raflarını boşalttı
Edirne'ye akın eden Bulgarlar market ve eczane raflarını boşalttı
Mersin'de su kanalında kadın cesedi bulundu! Kimliği belli oldu
Mersin'de su kanalında kadın cesedi bulundu! Kimliği belli oldu
İlaçlara olağanüstü zam yağacak
İlaçlara olağanüstü zam yağacak
Akaryakıtta zamlar bitmiyor! Daha da büyükleri geliyor Talepte bulundular
Akaryakıtta zamlar bitmiyor! Daha da büyükleri geliyor Talepte bulundular
Omicron alarmı! Türkiye dahil 10 ülke kırmızı listeye eklendi
Omicron alarmı! Türkiye dahil 10 ülke kırmızı listeye eklendi
Balıkçılar isyanda! Ava çıkmayacaklar
Balıkçılar isyanda! Ava çıkmayacaklar