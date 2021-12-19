New York Times'in yayınladığı Pentagon belgeleri ABD'yi karıştırdı

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) gizli belge ve yazışmalarına ulaşan New York Times (NYT), ABD'nin Ortadoğu'daki hava saldırılarının fiyasko ile sonuçlandığını sayfalarına taşıdı. Aynı haberde bu saldırılarda pek çok sivilin öldüğü ve bunun gizlendiği bilgisine yer verildi. 2014'ten günümüze kadar gelen yüzlerce belgeyi inceleyen NYT haberinde bir de Türkiye detayı yer aldı.

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ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) gizli belge ve yazışmalarına ulaşan New York Times (NYT), tabiri caizse gündeme bomba gibi düşen bir habere imza attı.

Irak, Suriye ve Afganistan'da düzenlenen hava saldırılarının büyük bir başarısızlık ile sonuçlandığının altının çizildiği haberde bu durum 'fiyasko' olarak nitelendirildi.

Aynı haberde söz konusu saldırılarda istihbarat zafiyeti yaşadığı ve bu nedenle hedeflerin imha edilemediği bunun yerine çok sayıda sivilin öldürüldüğü bilgisi de yer aldı.

Resmi rakamlara göre bu operasyonlarda bin 500'e yakın sivil hayatını kaybetti ancak NYT'nin incelediği belgelere göre sivil ölümler resmi rakamların çok üzerinde.