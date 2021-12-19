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Edirne'ye akın eden Bulgarlar market ve eczane raflarını boşalttı

Edirne'ye akın eden Bulgarlar market ve eczane raflarını boşalttı

BULGAR levasının 9,44'e ulaşmasıyla alışveriş için Türkiye'ye akın eden Bulgarlar, Edirne'deki market ve eczane raflarını boşalttı.

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TÜRK lirasının (TL) yabancı para birimleri karşısındaki değer kaybetmesiyle Türkiye ile sınırı olan ülkelerden alışveriş için günübirlik ziyaretleri arttı. Başta Bulgaristan olmak üzere Yunanistan, Azerbaycan ve Gürcistan'dan Türkiye'ye adeta akın var.

Son dönemde Bulgar para birimi levanın TL karşısında 9,44'e ulaşmasının üzerine Bulgarlar bütün ihtiyaçlarını Türkiye'den karşılamaya Edirne'ye geliyor. Bu kapsamda Türkiye'nin Bulgaristan'a açılan kapısı Kapıkule Sınır Kapısı'nda her gün uzayan araç kuyrukları dikkat çekiyor. Yoğunluk nedeniyle Kapıkule'de giriş peronlarının sayısı 10'a çıkarıldı, personel takviyesi yapıldı.

Esnaf tabelaları güncelledi

Diğer yandan Edirne esnafı da gelen Bulgar müşterilerine uygun yeni adımlar atıyor. İş yerleri tabelalarında Türkçe'nin yanında Bulgarca yazılar ekledi. Birçok işletme sahibi de Bulgarca bilen çalışan bulmak için ilanlar vermeye başladı.

Sınır ülkelerden alışveriş için gelenler Edirne'deki marketlerin raflarını boşalttı. Mağaza ve eczanelerde mal ve ilaçların tükendiği bildirildi.

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