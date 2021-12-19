FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yelpazecisi konuştu: Hayranlığım olduğu için gitmiştim

İZMİR'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in konuşması sırasında bayılmaması için elindeki gazeteyi sallayıp hemen yanı başında oturması nedeniyle 'FETÖ'nün yelpazecisi' olarak tanınan ve farklı isimle tedavi gördüğü bir hastaneden taburcu edilmesinin hemen ardından polis tarafından gözaltına alınıp tutuklanan Adem Zengin'in ifadesi ortaya çıktı.

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İZMİR İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in konuşması sırasında bayılmaması için elindeki gazeteyi sallayıp hemen yanı başında oturması nedeniyle 'FETÖ'nün yelpazecisi' olarak tanınan Adem Zengin'in farklı kimlikle Dokuz Eylül Hastanesinde tedavi gördüğü yönünde istihbarat bilgisi aldı. Çalışma başlatan ekipler Kovid-19 testi pozitif çıkan Zengin'in farklı isimle hastanede tedaviye alındığını, sağlık durumunun ağırlaşması ile entübe edildiğini belirledi. Ekipler yaklaşık 1 aydır süren yoğun bakımdaki tedavisi biten Zengin'i önceki gün gözaltına aldı.

Fetullah Gülen'in hemen yanında oturup yelpaze salladığı, bunu yaparken de gözyaşı döktüğü 1990'lı yıllarda çekildiği düşünülen videosuyla kamuoyunda tanınan Adem Zengin'in bir dönem kapatılan Zaman gazetesinin Kazakistan temsilciliğini yaptığı ve örgüte müzahir dernekte genel sekreter olarak çalıştığı ortaya çıktı. FETÖ'nün yelpazecisi Zengin'in 'ByLock' kullanıcısı olduğu da belirlendi.