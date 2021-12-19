Kocaeli Büyükşehir Belediyesi asansördeki ayak izinin sahibini rezil etti
KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi üst geçit asansörünün düğmesine ayak izi bırakan kişinin ayak iziyle beraber Ay'a ilk ayak basan Neil Armstroung'un ayak izini yan yana koyarak sosyal medyada paylaşımda bulundu. Paylaşım kısa sürede sosyal medyada yayıldı.Abone ol
KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi, İzmit Yahya Kaptan istikametinde bulunan üst geçidin asansörünün düğmesine ayağıyla basan kişinin bıraktığı izi sosyal medyada paylaştı.
Belediye, Ay'a ilk ayak basan Neil Armstrong ile asansörün düğmesine ayağıyla basan kişinin ayak izi fotoğrafları yan yana koyarak sosyal medya hesaplarından yayınladı.
Paylaşımda "Neil Armstrong'un aydaki ayak izi. Bu da bizim asansördeki ayak izi. Yorumu size bırakıyoruz" denildi.
Takipçiler, "Üzücü ama sinirden gülüyorum" gibi yorumlar yaparken kamu malına zarar verilmesine tepki gösterildi.
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