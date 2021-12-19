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Türkiye 19 Aralık 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 19 Aralık 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 349 bin 193 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 16 bin 910 kişinin testi pozitif çıktı, 171 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 124 milyon 58 bin 691'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 19 Aralık 2021 Pazar günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 349 bin 193 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 16 bin 910 kişinin testi pozitif çıktı, 171 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 22 bin 858 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Salgının sonuçlarının günlük tablodaki verilerle ölçülemeyeceği bir dönemdeyiz. Hayatın tamamını etkileyen Kovid-19'un sağlık dışı etkileri zaten öngörülüyordu. Toplumca bize düşen bu kritik mücadelenin hayatı savunmak anlamına geldiğini bilip salgın şartlarını hızla aşmaktırdeğerlendirmesinde bulundu.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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