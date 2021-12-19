Fahrettin Koca'dan saldırıya ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Didim Devlet Hastanesi'nde saldırıya uğrayan sağlık çalışanı ile ilgili yasal sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Didim Devlet Hastanesi'nde görevli hekime saldıran faille ilişkin yasal sürecin takipçisi olacaklarını bildirdi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Didim Devlet Hastanesi'nde görevli hekime karşı, adli kontrol için hastaneye polis eşliğinde getirilen bir kişi tarafından ağır şiddet suçu işlendiğini belirtti.

Yaralanan hekime dört dikiş atıldığına dikkati çeken Koca, "Failin serbest bırakılması hepimizi yaraladı. Başlatılacak yasal sürecin kararlı takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.