Fenerbahçe Beşiktaş maçı golleri ve geniş özeti

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan dev derbi 2-2 eşitlikle sona erdi. Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 28'e, Beşiktaş ise 25'e yükseltti.

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Süper Lig'in 17. haftasındaki derbide Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan 2021'in son derbisi 2-2 biterken puanlar paylaşıldı.

Sarı-lacivertli ekibin sayılarını 14'te penaltıdan Mesut ve 30'da Berisha kaydetti. Siyah-beyazlı ekibin gollerini ise 25. ve 59. dakikalarda Josef attı.

Vu sonucun ardından 28 puanla 5. sırada yer bulan Fenerbahçe, gelecek hafta Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek. Puanını 25'e yükselterek 9. sıraya yerleşen Beşiktaş ise Göztepe'yi ağırlayacak.

Maçtan önemli dakikalar

3. dakikada Fenerbahçe ceza sahasının sağ çaprazından kazanılan serbest vuruşta Ghezzal'ın kaleye gönderdiği şutta top direğe çarparak auta çıktı.

12. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Bir hava topunda Larin'in ceza sahası içinde meşin yuvarlağa eliyle temas etmesinin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. 14. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Mesut meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

25. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Fenerbahçe ceza sahası sol çaprazında Batshuayi'nin kontrol etmek istediği top Josef'in önünde kaldı. Siyah-beyazlı futbolcu çaprazdan düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-1

30. dakikada Fenerbahçe skoru 2-1 yaptı. Vida'nın kendi yarı alanının ortalarının sol tarafından kalecisine oynamak isterken kısa düşen pasını kapan Rossi'nin çaprazdan vuruşunda kalesini terk eden kaleci Ersin Destanoğlu'na çarpan top Berisha'nın önüne düştü. Sarı-lacivertli oyuncu meşin yuvarlağı boş kaleye göndererek takımını yeniden öne geçirdi: 2-1

45. dakikada Batshuayi'nin sol çaprazdan şutunda kaleci Berke Özer son anda topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

49. dakikada Pjanic'in soldan kullandığı köşe vuruşunda Vida topa kafayla vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

58. dakikada Fenerbahçe ceza sahası dışının sol çaprazından kullanılan serbest vuruşta Ghezzal'ın vuruşunda top kalenin üst köşesinden dışarı çıktı.

59. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın soldan yaptığı ortaya ceza sahası içinde iyi yükselen Josef kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-2

88. dakikada Szalai'nin pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Serdar Dursun'un şutunda kaleci Ersin yakın direğin köşesinde topu kurtardı.

89. dakikada Pjanic'in ceza sahası dışı sol çaprazından şutunda top az farkla auta gitti.

90+5. dakikada ceza sahası sol çaprazında topu önünde bulan Batshuayi'nin şutunda top direğe çarparak auta çıktı.

Derbi 2-2 beraberlikle tamamlandı.

Fenerbahçe: 2 - 2 :Beşiktaş

Stat: Ülker

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık

Fenerbahçe: Berke Özer, Kim, Serdar Aziz, Szalai (Dk. 90+2 Nazım Sangare), Novak, Osayi (Dk. 90+2 Valencia), Crespo, Zajc (Dk. 65 Mert Hakan Yandaş), Rossi (Dk. 65 İrfan Can Kahveci), Mesut, Berisha (Dk. 71 Serdar Dursun)

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Necip Uysal (Dk. 22 Serdar Saatçı), Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef, Can Bozdoğan (Dk. 46 Oğuzhan Özyakup), Ghezzal (Dk. 90+1 Gökhan Töre), Pjanic, Larin (Dk. 78 Güven Yalçın), Batshuayi

Goller: Dk. 14 Mesut (P), Dk. 30 Berisha (Fenerbahçe), Dk. 25 ve Dk. 59 Josef (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 43 Can Bozdoğan, Dk. 69 Rıdvan Yılmaz, Dk. 78 Batshuayi, Dk. 88 Oğuzhan Özyakup, Dk. 90+1 Ghezzal (Beşiktaş), Dk. 74 Szalai, Dk. 78 Serdar Aziz (Fenerbahçe)