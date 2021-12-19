Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma günü Borsa İstanbul'daki şok düşüş sonrası "büyük çöküş" senaryolarını ihanet senaryoları olarak nitelendirdi. Erdoğan, MB'nin yeni dolar rezervini açıkladı kasanın boş olmadığını söyledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma günü Borsa İstanbul'daki kayıp sonrası iddialara cevap verdi. Erdoğan, Merkez Bankası'nın kasasının boş olmadığını söyledi, yeni döviz rezervini açıkladı.

Başkan Erdoğan, İstanbul'da İlim Yayma Cemiyeti'nin düzenlediği ödül töreninde konuştu. Cuma günü Borsa İstanbul'daki düşüş ve sonrasında sosyal medya kaynaklı iddiaları değerlendiren Erdoğan, Merkez Bankası'nın döviz rezervini açıkladı.

İşte Erdoğan'ın o sözleri:

"Cuma gününden beri bir dedikodudur almış başını gidiyor. 'Pazartesi'den itibaren finans piyasalarında sorunlar yaşanacakmış' bunu ancak ihanet içinde olanlar söyler. Bunlar, aynı zamanda keramet ehli herhalde. Merak etmeyin, böyle bir durum söz konusu değil. Biz dimdik ayaktayız.

"100 milyarın üzerinde döviz rezervimiz var"

Göreve geldiğimizde unutmayın, Türkiye'nin IMF'ye borcu 23 milyar dolardı. MB'nin döviz rezervi 27,5 milyar dolardı. Başbakanlığım döneminde 135 milyar dolara kadar çıkardık. Daha sonra bir düşüş yaşandı. Cumhurbaşkanıydım. Şimdi yeniden 100 milyarın üzerine döviz rezervimiz çıkmış vaziyette. Toparlayacağız, daha da yukarı çıkacak. Nasıl 27,5 milyardan buralara getirdiysek, şimdi yine aynı şekilde yukarılara çıkaracağız, çıkarıyoruz. Bizim kasamız boş değil.

Türkiye'ye karşı oynanan oyunun döviz kurunu tutmak da bizim elimizdedir. Her birimiz üzerimize düşen görevi yaparsak, birkaç ay içinde daha güçlü bir Türkiye'nin önüne kapıların açıldığını göreceğiz."