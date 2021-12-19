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Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a istifa çağrısı

Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a istifa çağrısı

Süper Lig'in 17. haftasındaki derbide Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de taraftarlar, "Yönetim istifa, Ali Koç istifa" sloganları attı.

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Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbi 2-2 bitti. Sarı-lacivertli taraftarlar maçın son bölümünde ve karşılaşmanın bitiminde, yönetime tepki gösterdi.

Fenerbahçeli taraftarlar öncelikle, "Yönetim istifa" tezahüratlarında bulundu. Daha sonra ise "Ali Koç istifa." diyerek, sarı-lacivertli kulübün başkanına tepki gösterdi.

Kadıköy'de Ali Koç'a ve yönetime yönelik tezahüratlar maçın ardından da uzun süre sürdü.

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